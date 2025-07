Los famosos le dedicaron emotivos mensajes de despedida a la “Locomotora” Oliveras Figuras del deporte, el espectáculo y el periodismo expresaron su pesar y admiración por la exboxeadora. Sus mensajes.

La muerte de Alejandra Oliveras, más conocida como la Locomotora Oliveras, generó una ola de despedidas. Las redes sociales se llenaron de mensajes sentidos de quienes compartieron vida, trabajo y admiración por la excampeona mundial de boxeo argentina. Voces de distintos ámbitos, desde el periodismo hasta el espectáculo y el deporte, recordaron a la figura de la boxeadora, remarcando su personalidad, carácter y la huella que dejó en quienes la conocieron.

Laurita Fernández, que fue quien la acompañó durante uno de sus últimos pasos televisivos en Bienvenidos a Bordo (Eltrece) resumió el impacto de Oliveras en formatos de entretenimiento: “Locomotora, se te va a extrañar acá. ¡Gracias por tantas alegrías!”. Las imágenes que acompañaron sus palabras en Instagram mostraron los abrazos de colegas y la emoción en el estudio.

Pampita, por su parte, compartió un fragmento que se viralizó de una entrevista que La Locomotora le dio a Alejandro Fantino en 2022. “Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Ale, vos estás vivo, estás sano, estás bien y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. La plata no te la ponen en el cajón. Mañana no estás, hoy estás. Disfrutá lo que estás haciendo ahora que estás respirando”, menciona la deportista. Palabras que tocaron a la modelo.

En el ámbito periodístico, María Laura Santillán eligió un mensaje breve pero cargado de sentimiento: “Qué tristeza ‘Loco’. Te vamos a extrañar”. La periodista acompañó su despedida con una foto del paso de Oliveras por su ciclo de entrevistas de Infobae, cuya repercusión volvió a crecer desde la triste noticia de la internación de la deportista. Georgina Barbarossa fue una de las que recuperó uno de los mensajes principales que transmitía la boxeadora en la entrevista con Santillán. “Es que, Mari, tenemos dos opciones en la vida: o sos feliz o no sos feliz”, dijo la jujeña en una parte del extenso reportaje.

El humorista Grego Rossello también se sumó con palabras sentidas para quien definió como una fuente de energía positiva: “Adiós a una genia. Siempre que te cruzabas te tiraba la buena. Hay un hermoso y fuerte ángel en el cielo”, escribió en su cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter). Migue Granados también expresó la energía particular que la Locomotora imprimía a cada encuentro: “Qué pena enorme. El subidón de energía que te daba tan solo cruzarte a esta mujer. Una ‘fenómena’”.

También Pichu Straneo envió su mensaje de despedida y buenos deseos: “Mucha luz para tu partida, Locomotora y que encuentres la paz eterna”. A través de un video en el que ambos se encuentran en pleno rodaje, Straneo destacó la generosidad y simpatía que compartía fuera del ring.

El periodista Osvaldo Bazán optó por la contundencia, recordando la fortaleza física de la boxeadora: “Chau Locomotora, gracias por todo”, redactó. Por otro lado, Gastón Edul escribió: “Falleció Locomotora Oliveras. Campeona Mundial Argentina. Una persona con temperamento y carisma especiales. Motivadora y luchadora. Gracias, Locomotora”.

Uno de los homenajes más extensos y personales llegó de Gerónimo “Momo” Benavídez: “Recién me entero de la triste noticia. Descansá en paz, campeona de la vida. Fuiste una gran persona que siempre veló por los pibes más humildes y los sacaste de la calle con este deporte tan hermoso. Te agradezco tu ayuda, tus consejos y tus elogios en cada oportunidad que tuviste al referirte a mí. Jamás me olvido de quienes fueron buenos conmigo, y vos no vas a ser la excepción. Hasta siempre, campeona”. Esto se debe a que la deportista lo ayudó a entrenarse para La Velada del Año II, un evento que vincula el boxeo y el streaming.

Recientemente, el influencer Tomás Mazza, fue otro de los representantes del país en la quinta edición de la competencia internacional. Nuevamente, la Locomotora decidió colaborar en su entrenamiento. El joven compartió en sus historias de Instagram una foto de la boxeadora en blanco y negro junto a las siglas “Q.E.P.D”. Otro que subió un posteo similar, fue L-Gante.

En el plano de la medicina, el Dr. Alberto Cormillot recordó a Oliveras con palabras de respeto y cariño: “Con dolor despido a Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras. Amiga valiente que nos enseñó a pelearle a la vida con coraje y sonrisa. En la clínica nos dejó un mensaje de resiliencia inolvidable. Hasta me regaló sus guantes y me dio una clase de boxeo. Gracias por tanto”.

Por su parte, el humorista Iván Ramírez, quien la conoció imitándola en Bienvenidos a bordo, expresó: “No puedo creer estar escribiendo esto. Querida amiga, se me parte el corazón. Te voy a recordar siempre, con esa alegría única que llevabas a todos lados. Gracias por tanto, Locomotora querida. QEPD”, recalcando el afecto y cercanía generado por la boxeadora en cada encuentro.

