Los Premios Moscatel de Albardón se extienden al mapa de San Juan con el auspicio de DIARIO DE CUYO El 8 de diciembre se realizará una edición histórica, incluyendo el espectro deportivo provincial en las distinciones del Grupo Mix.

El interior de San Juan siempre marca el camino desde su capacidad de reinventarse, de seguir siempre para adelante aún cuando no sobren recursos. Reconocer ese esfuerzo siempre es gratificante y hace unos años, Albardón fue cuna de una iniciativa que buscaba reconocer el talento y el esfuerzo de sus deportistas y nacieron los recordados Premios “Resero”, que fueron entregados durante tres ediciones consecutivas en el predio de la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Villa San Martín.

Esa idea original surgió de un grupo de entusiastas locales —Pedro Cortínez, “Tato” Morales, Hugo Muñoz, Antonio Lorenzo y Eduardo Trigo—, con el valioso acompañamiento del querido sacerdote José “Padre Pepe” Ortega. A pesar de su gran repercusión, el proyecto no pudo sostenerse en el tiempo por motivos comerciales. Sin embargo, el espíritu de aquel reconocimiento resurgió años después bajo un nuevo nombre que hoy ya es símbolo de orgullo departamental: Los Premios Moscatel, una marca ya metida en el corazón de los albardoneros que ahora tienen el auspicio exclusivo de DIARIO DE CUYO.

El relanzamiento de esta distinción fue impulsado por el equipo deportivo de Radio Mix 97.7, encabezado por su director Juan Luis Soria, quien junto a Eduardo Trigo, uno de los pioneros del proyecto original, dieron forma a una propuesta renovada. Los galardones, elaborados artesanalmente con materia prima albardonera —una fusión de vidrio y travertino extraído de las canteras locales—, son entregados en una ceremonia especial denominada “Noche de Gala”, que ha tenido diversos escenarios a lo largo de sus 16 años de historia: desde el Cine Teatro de Albardón hasta la Casa de la Historia y la Cultura.

Un salto histórico

“Cumpliendo con lo que anunciamos hace dos años durante la ceremonia de entrega, y más allá de los reconocimientos a deportistas de otros departamentos en la edición pasada, quiero anunciar que desde este 2025 y con el apoyo incondicional del Diario de Cuyo, los Premios Moscatel tendrán un crecimiento provincial histórico”, expresó Juan Luis Soria, director de Radio Mix.

La nueva edición distinguirá con una estatuilla y por ternas a deportistas de alto rendimiento de toda la provincia, abarcando disciplinas como atletismo, automovilismo, boxeo, ciclismo de ruta, mountain bike, fútbol local y nacional, hockey césped y pista, motociclismo y vóley, entre otras. Pese a la expansión provincial, la organización remarca que la esencia albardonera seguirá intacta. “Continuaremos premiando a los más destacados deportistas locales, incluyendo el ‘Moscatel más Popular’, que es elegido por la gente”, señaló Soria. Esta categoría incluye deportes como atletismo, boxeo, ciclismo, fútbol masculino y femenino, hockey, pádel y vóley. Por primera vez, el máximo galardón de la noche tendrá dos versiones: el “Moscatel de Oro Local” y el “Moscatel de Oro Provincial”, ambos develados al cierre de la ceremonia.

La gran noche del deporte

La entrega de los Premios Moscatel 2025 se realizará el lunes 8 de diciembre a las 21, en el nuevo Estadio del Club Sarmiento, ubicado en calle La Paz, Villa San Martín. Como cada año, invitados especiales y jurados podrán votar por el “Moscatel de Oro” en un encuentro previo que tendrá lugar en el Bufet Latinoamericano de calle Sarmiento, en un ambiente de camaradería y pasión deportiva.

Una tradición con historia

Desde su creación en 2010, los Moscatel de Oro han distinguido a grandes referentes del deporte sanjuanino. Entre sus ganadores figuran:

2010: Ariel Agüero (Fútbol)

2011: Club de Hockey Sarmiento

2012: Club Sport Argentino

2013: Club Atlético San Miguel

2014: José Álvarez (Ciclismo)

2015: Asociación Deportiva Albardón

2016: AOMA Hockey Club

2017: Gerónimo Montaña (Ciclismo)

2018: Amira Yanadel (MTB)

2019: Majo Quiroga (Ciclismo)

2020: Club Instituto La Laja

2021: Exequiel Alarcón (Ciclismo)

2022: Majo Quiroga (Ciclismo)

2024: Club Atlético San Miguel

Así, Albardón se prepara una vez más para celebrar una noche que combina historia, identidad y pasión deportiva, reafirmando el valor del esfuerzo y el talento de sus atletas bajo la luz dorada de los Premios Moscatel 2025.