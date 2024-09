Los Pumas fueron arrollados por los Springboks que se quedaron con el Rugby Championship Los locales vencieron 48-7 a los argentinos en un partido sin equivalencias.

Con un estadio que era un hervidero, el partido comenzó con las pulsaciones a mil. Sudáfrica salió a marcar el terreno de entrada y se metió en las 22 tardas de los argentinos. Generó una infracción, buscó el line y luego de otro penal pidieron el primer scrum, la gran fortaleza de los Springboks. Los Pumas defendían como podían, pero no pudieron aguantarlos y Fassi conquistó el primer try a los 7 minutos que con la conversión de Hendrikse puso el 7 a 0.

El scrum era una pesadilla para el equipo argentino. Desde allí los Springboks dominaban el juego. Además, algunas recepciones fallidas de Santiago Carreras le dieron la posesión rápidamente a los locales. Du Toit, sobre los 14m apoyó la segunda conquista (14-0).

Los Pumas salieron del asedio y ejecutaron una gran acción ofensiva. Albornoz, debajo de los palos descontó con un try sensacional, luego de un notable quiebre de Gondona para con la conversión del apertura tucumano achicar y dejar el score 14 a 7. Hendrikse, enseguida, aumentó con un penal sancionado en contra, bastante dudoso en la interpretación y Sudáfrica alargo el resultado a 17-7.

Sobre los 25m salió lesionado Chocobares, una gran baja para el equipo argentino por una lesión en su rodilla (golpe involuntario de Fassi). Y sobre los 29m por una carga en el aire de Mateo Carreras, la Argentina recibió la primera tarjeta amarilla de este ciclo. La consecuencia, luego de varias fases fue el tercer try sudafricano, convertido otra vez por Fassi para poner el 22 a 7.

Sobre el cierre de la etapa ya era amplio el dominio sudafricano. Kolbe anotó el cuarto try para irse al descanso con el parcial 27 a 7 marcando amplias diferencias con la amonestación de Mateo Carreras. Así se cerró la primera parte con un amplio dominio de los bicampeones del mundo.

El segundo tiempo

El comienzo no fue el mejor, Sudáfrica arrancó otra vez con todo, dominando el juego y utilizando todo el ancho de la cancha. Los Pumas se desdoblaban en defensa, aunque fallaron varios tackles en los primeros minutos.

El equipo argentino estaba errático, el cansancio hizo mella de tanto defender. Los Springboks, con el partido definido, también se equivocaban. Los cambios hicieron todo más confuso; el partido, sin embargo, no tuvo tantos en su primera mitad. Con la amonestación de Matera por juego sucio, Los Pumas otra vez quedaron con 14 hombres. Sobre los 22m, la resolución fue expulsión para el jugador formado en Alumni, mientras el parcial seguía 0 a 0.

Con un hombre de más, los sudafricanos se largaron a jugar por todo el ancho de la cancha. Los Pumas resistían como podían, para colmo llegó otra sanción para Santiago Carreras, que recibió una amarilla.

Los Springboks con dos jugadores más aumentaron la ventaja, con un try de Marx luego de un line y maul (34-7), otro de Du Toit, sobre los 32m, que sumó una nueva conquista (41-7) y un tercero de Kriel para terminar la fiesta sudafricana y el festejo del torneo. Las tres conversiones de Pollard cerraron el score 48 a 7 para Sudáfrica que se tomó su revancha de lo ocurrido en Santiago del Estero, se quedó con “la Batalla de Mbombela” y consiguió el Rugby Championship, tras cinco años sin poder alzar la copa, demostrando porque es el mejor equipo del mundo. Los Pumas finalmente no pudieron hacer pie en Nelspruit, finalizaron un Championship histórico a pesar de la caída, con su mejor actuación en este torneo; y un cierre, que en una verdadera caldera, no fue el más esperado.