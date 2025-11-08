Mal sábado para Franco Colapinto en Brasil: tras el accidente en la Sprint, largará 18° en la carrera del domingo El piloto argentino de Alpine no logró superar la Q1 en la clasificación del Gran Premio de Brasil.

El sábado en Interlagos fue una montaña rusa para Franco Colapinto. Después del susto por el accidente en la Sprint, el argentino no pudo recuperarse del todo y terminó viviendo una clasificación para el olvido: quedó afuera en la Q1 y este domingo largará 18° en la carrera principal del Gran Premio de Brasil.

Los mecánicos de Alpine trabajaron contrarreloj para reparar el A525, que había sufrido severos daños en la suspensión delantera izquierda tras el triple choque con Oscar Piastri y Nico Hulkenberg. El equipo cambió el chasis completo, la caja de cambios y utilizó partes ya usadas de la unidad de potencia, apenas minutos antes del inicio de la clasificación.

Aun así, el rendimiento no fue el esperado. Colapinto marcó un tiempo de 1:10.632, insuficiente para avanzar a la Q2. Solo superó a Yuki Tsunoda —que no tuvo una buena vuelta— y a Gabriel Bortoleto, quien no pudo salir a pista tras su fuerte impacto en la Sprint.

“Obviamente, muy agradecido con el equipo que hizo todo lo posible para poner el auto en pista. Pero creo que después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. Difícil, íbamos muy lento y no tenía el ritmo que necesitaba”, expresó el piloto de Pilar tras la clasificación.

La contracara fue su compañero Pierre Gasly, que tuvo una jornada sólida y llevó el otro Alpine hasta la Q3: fue noveno con un tiempo de 1:10.002. “Cambiamos el auto entero y no estaba rápido. Cuando cambiás el chasis hay un par de cosas que hay que revisar. No iba a andar rápido hoy, fue una pena. Es un día duro para el equipo, pero estoy muy agradecido de que hayan puesto el auto en pista“, insistió el argentino.

En la parte alta de la grilla, Lando Norris se quedó con la pole position gracias a un registro de 1:09.511, seguido por Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

Entre los grandes nombres, también hubo sorpresas: Max Verstappen sufrió con su Red Bull y partirá 16°, mientras que Lewis Hamilton fue eliminado en Q2 y largará 13°.

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo desde las 14, a 71 vueltas, en el clásico trazado del Autódromo José Carlos Pace. Colapinto intentará recuperar terreno y cerrar el fin de semana con otro sabor, tras un sábado que dejó más frustraciones que alegrías.