Malestar en Boca: jugadores del Xeneize asistieron al cumpleaños de Benedetto y el DT no los citó Después de los festejos de cumpleaños del Pipa el jueves por la noche, Benedetto y Briasco no entrenaron el viernes y fueron enviados de regreso a sus casas. Para colmo, no fueron citados ante Central Córdoba.

Después de lo que fue el duro golpe del empate con sabor a derrota ante Fortaleza en la Copa Sudamericana y en la antesala de lo que será el duelo ante Central Córdoba (SdE) por la Liga Profesional, el plantel de Boca ya presentó su nómina de citados para el viaje a Santiago del Estero. Entre los convocados, las ausencias de Darío Benedetto y Norberto Briasco sorprendieron a muchos, aunque la explicación estaría en un festejo de cumpleaños que derivó en que ambos jugadores no participen del entrenamiento de este viernes y se vuelvan a sus casas. https://x.com/i/status/1791875682399592840 El festejo se dio en la noche del jueves, según compartió el propio delantero en sus redes sociales. Allí, se pueden ver varios videos y fotos de las celebraciones, en las que estuvieron presentes algunos jugadores de Boca. Lo cierto es que todos los que estuvieron presentes en el festejo participaron del entrenamiento del viernes en Boca Predio, a excepción de Benedetto y Briasco, quienes fueron enviados de regreso a sus casas y no fueron citados para el partido del domingo. En las últimas horas, varios videos del festejo fueron viralizados y se puede ver como jugadores como Equi Fernández y Nicolás Valentini estuvieron en el cumpleaños, aunque en el caso del mediocampista -ya que el defensor sigue apartado-, no existieron inconvenientes a la hora de participar del entrenamiento. Los defensores Marcos Rojo y Cristian Lema también fueron grabados en los festejos, aunque cabe mencionar que, mientras el primero se recupera de una “lesión muscular grado 2 en el isquiotibial izquierdo”, el segundo se hizo estudios este viernes que revelaron una distensión muscular. https://x.com/i/status/1791653749867348079 Los convocados de Boca para enfrentar a Central Córdoba (SdE) Al margen de la situación de Darío Benedetto y Norberto Briasco, lo cierto es que Diego Martínez tendrá que armar un verdadero rompecabezas en defensa ante la gran cantidad de jugadores lesionados que tiene Boca en ese sector del campo de juego. Así, no debe sorprender que la lista de convocados presente a varios nombres inesperados provenientes de la Reserva del club. Los juveniles Mateo Mendía y Ariel Molas son las dos novedades en defensa, ante las ausencias de Nicolás Figal, Marcos Rojo y Cristian Lema. El primero de ellos seguramente sea titular junto a Lautaro Di Lollo, mientas que Molas -quien firmó su contrato esta misma semana-, será el suplente. MIRA TAMBIÉN Cinco propuestas para abrir la fecha 13 del “Invierno” Con Edinson Cavani afuera para descansar y la ausencia antes mencionada de Benedetto, Martínez decidió incluir a dos puntas de la Reserva que comanda Mariano Herrón: Iker Zufiaurre -que debutó ante Nacional de Potosí- e Ignacio Rodríguez -goleador de la Tercera-. Junto a ellos también viajará Juan Cruz Payal, volante ofensivo que es una pieza fija en Reserva, y reaparece Juan Ramírez, que no venía siendo parte de los convocados y su destino parece estar fuera de La Ribera más allá de junio. Además de los mencionados, afuera de la nómina quedaron Ezequiel Bullaude, que terminará su préstamo a mitad de año y ya no es considerado, Cristian Medina, que sufrió una contusión pulmonar ante los brasileños, y los demás lesionados: Lema, Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Nicolás Figal. En tanto, Nicolás Valentini continúa marginado por no haber aceptado la propuesta para renovar su contrato.