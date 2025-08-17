Martín Sassul tras su estreno en Desamparados: “La ética nos dice que a los jugadores hay que pagarles” El flamante presidente de Sportivo habló de los objetivos primordiales con el club de sus amores. La deuda de 30 millones, la terminación de los baños y el cambio de luminarias, lo más urgente.

En Sportivo Desamparados se respiran aires nuevos. Sobre todo de esperanza para los hinchas que, después de que el equipo haya perdido la final del Regional Amateur a comienzos de este año, no tuvieron muchas más de “las buenas” en lo que va de este año. El sábado, cerca de las 2 de la madrugada y tras una extensa elección, Martín Sassul fue confirmado como presidente del club del barrio Patricias Sanjuaninas y apenas horas después el exfuncionario capitalino ya estaba en funciones.

Acompañado por casi toda su Comisión Directiva, Sassul y la nueva dirigencia hicieron su estreno en la tarde del sábado cuando Desamparados venció a San Lorenzo de Ullum, cosechando el primer triunfo en Puyuta en este certamen. El licenciado en Psicología, en diálogo con DIARIO DE CUYO expresó cómo transcurrieron sus primeras horas en el nuevo rol, comentó cuáles serán las prioridades y se refirió a la deuda que heredó de la anterior gestión y que es sin dudas el desafío máximo para la nueva dirigencia: la deuda con el plantel que alcanza los 30 millones. “Es una deuda que no generamos nosotros, pero la ética nos dice que a los jugadores hay que pagarles”, sostuvo. Esto último teniendo en cuenta la preocupación que tenían los futbolistas ya que el presidente saliente mediante un extenso comunicado había solicitado a la dirigencia entrante que no abonara la deuda a modo de una insólita sanción.

-Martín, ¿cómo fueron las primeras horas siendo oficialmente presidente de Sportivo?

-Muy feliz. La emoción es grandísima, hoy entré en la presidencia y me encontré con toda la historia del Club Sportivo Desamparados en trofeos y fotos, es el club del que soy hincha toda mi vida asi que la felicidad es grande. Es una responsabilidad muy grande, ya empezamos a tomar contacto con la parte administrativa, taquillas, control en el primer encuentro que nos tocó ante San Lorenzo de Ullum. Es el desafío del día a día, ir conociendo la institución y poder normalizarla. En pocas palabras el primer día poco se pudo disfrutar porque fue todo trabajo, obligaciones y la responsabilidad que genera estar al frente de un club, estuvimos trabajando en la parte de tesorería, en la parte de de taquillas, pero bueno muy contento que haya ganado el equipo.

-Primer día de presidencia y Desamparados volvió al triunfo, ¿más perfecto imposible?

-Sin dudas, es muy importante empezar ganando. La motivación es diferente, los ánimos son diferentes, pero bueno, más allá del resultado, creo que a Desamparados le hace falta también otras cosas, que si bien siempre vamos a competir para ganar, hace falta lo que hemos propuesto: el orden institucional, el orden financiero, el orden económico para que Sportivo pueda crecer de manera sostenida. Me parece que es el único fin último de esta Comisión.

-Ganaste con amplia diferencia de votos ¿te imaginabas y pensabas que iba a ser así?

-La verdad no tenía alguna tentativa de cómo podía llegar a ser la elección. Estoy muy contento y agradecido por el socio y por esta confianza tan grande que nos ha dado. Por supuesto de que la confianza tiene que devolverse en obras, en gestión, y para eso estamos trabajando y planificando todo cada día con el equipo que estamos trabajando. Le dije a Nélson López y lo invité a trabajar en conjunto porque a Desamparados le hace falta que estemos todos unidos.

-Las propuestas son muchas, pero ¿cuáles son la prioridad?

-Primero hay que saber en qué situación está el club, financiera y económicamente. Nos hemos comprometido con la terminación de los baños que están atrás de la Platea Norte. Hay algunas cosas más que hacer dentro del terreno de juego, no vamos a resembrar porque no es una estación para eso, pero podemos mejorar el estado de la cancha. También vamos a implementar el pasto sintético en la Escuelita, que ese es todo un desafío. También implementar la luz LED para cambiar lo halógeno que ya está viejo y lanzar la campaña para sumar 1.000 socios que ese es otro desafío grande que nos pusimos y parece poco, pero es un montón. Con mil socios que ayuden a Desamparados vamos volver al ruedo. Tenemos que brindarle la tranquilidad a los jugadores que el sueldo va a estar mes a mes. En síntesis si tenemos que definir prioridades sería en este orden: la terminación de los baños; iluminación por LED y luego el sintético en la Escuelita. Ojalá que podamos hacer todo en los próximos meses.

-¿Cuándo se lanza la campaña de socios?

-Tenemos ya avanzado ese tema, lo habíamos planificado con esta idea de “Desamparados Más Verde”, y bueno vamos a salir a contarle a los hinchas por qué es tan importante hacerse socio, más que socio es ser parte de la institución. Vamos a lanzarlo desde esta semana con publicidad, con flyer, para que la gente entienda la importancia de hacerse socio. Estamos hablando con el tesorero y el equipo económico de aplicar una amnistía porque creemos que hace falta que el socio vuelva y por ahí la situación económica del país no permite afrontar una deuda tan grande y ver las condiciones para que ellos puedan volver a ser socios otra vez de una manera más sencilla.

¿Se conoce el monto real de la deuda de Desamparados?

-No lo conocemos a ciencia cierta, pero si bien el lunes tenemos una reunión importante con el tesorero saliente, la deuda que se ve es la de los jugadores. Son aproximadamente 30 millones de pesos incluyendo este mes de agosto. Pero es la deuda que nosotros sabíamos que íbamos a afrontar, es el desafío que teníamos porque es una deuda que no generamos nosotros, pero al ser una deuda del club la ética nos dice que a los jugadores hay que pagarles, así que nos sentaremos con los jugadores para resolverlo de la mejor manera.

-¿Hay un plan inmediato para intentar saldar la deuda?

-Sí, sí, por supuesto. Hay muchos planes, hay muchas alternativas y lógico que en esto hay una parte y contraparte, nosotros podemos hacer un ofrecimiento y los jugadores tendrán que aceptarlo de la mejor manera para poderlo resolver en conjunto.

-Con este proyecto deportivo que encabezan los ídolos del club, ¿qué va a cambiar en lo inmediato y en el interinato de Gerardo Pinto?

-No va a cambiar mucho. Somos conscientes de que ya no se puede incorporar más jugadores en la Liga asi que hay que pensar en algunos refuerzos para el Regional, lógicamente si ganamos el encuentro ante Marquesado. En la Primera, Gerardo Pinto lo está haciendo muy bien, lo vemos en los resultados y el grupo está sólido, incluso el grupo lo defiende. Hay que tomarlo con tranquilidad, tiene que ser un paso a paso, no es venir, llegar y cambiar todo porque sí. Sabemos que todo merece un análisis y para eso están los jugadores analizando el día a día.