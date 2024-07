Messi, a fondo antes de la final: “Los argentinos siempre queremos más, queremos ganar” El capitán de la selección argentina palpitó el duelo decisivo de mañana en Miami y se refirió a su futuro en la Albiceleste

Argentina disputará mañana la final de la Copa América contra Colombia y su capitán, Lionel Andrés Messi, brindó una entrevista en DSports en la que habló del trascendental encuentro, su futuro en la Selección y otros temas.

“Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera. En los cruces son 90 minutos y hay penales, no hay alargue como en la Eurocopa”, analizó el rosarino.

En tanto, respondió sobre su futuro con la Albiceleste: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día y viendo lo que me pasa. Tuve una etapa muy grande en la Selección en la cual sufrí entre comillas porque siempre quise estar e intentarlo. Cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Ahora, con lo que estamos viviendo, disfruto el día a día”.

Y ahondó: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes, no fue como yo planeaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una final y disfrutándola. Con la responsabilidad de intentarlo y dar el máximo para intentar conseguirla”.

· EL PEDIDO A DI MARÍA

“¿Su retiro de la Selección? No lo hablamos, pero de pasada siempre se lo tiramos que si sale todo bien y Dios quiere, dentro de poco tenemos partidos de Eliminatorias (para que siga jugando). Escuché lo que dijo Fide el otro día y lo tiene muy decidido, no hay nada que lo mueva, por eso tampoco lo hablamos mucho y tratamos de que esté bien, que disfrute lo que le queda”.

“Tuvimos la gran suerte de que se despida en una final y es un escenario espectacular para que sea su último partido. Quién te dice metiendo otro gol en una final como hizo en las últimas que jugó. Sería extraordinario”.

· CÓMO ESTÁ DE SU LESIÓN

“A nivel individual, con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico. Con Chile me pasó muy rápido lo del aductor y ya no jugué cómodo, te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales”

“Con Ecuador llegué justo también. Llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que me había pasado. El último (Canadá) ya me solté mucho más, me encontré mejor. Y en estos días que pasaron después y para la final me voy a encontrar mejor creo”.

· LA POSIBILIDAD DE LOS PENALES Y LA IMPORTANCIA DEL DIBU MARTÍNEZ

“Después los penales, si bien se dice que es suerte, teniendo al Dibu no es tan así. Uno o dos te agarra mínimo y eso es una gran ventaja”.

“Los rivales que juegan contra Argentina te plantean otro tipo de partidos, muchos buscan el empate y ver qué pasa en los penales, donde no siempre gana el mejor. Con Ecuador tuvimos muchísima suerte porque nos generaron muchísimas ocasiones, hasta la última”.

· SU AMIGO LUIS SUÁREZ

“Es un amigo y siempre quiero lo mejor para él. Él también está viviendo su última Copa América en la selección, desde otro lado en esta, porque no participó tanto como en las anteriores, que siempre fue clave y fundamental para Uruguay”.

“Cuando nos despedimos, dijimos que ojalá nos encontráramos en la final en Miami. Estuvo cerquita, pero Uruguay fue una gran selección que compitió y que tuvo sus chances contra Colombia porque generó y tuvo ocasiones. Cuando se pone 1-0 y Colombia queda con 10, generó. Pero a veces es por momentos y suerte también. Le tocó a Colombia ser finalista”.

· SU RELACIÓN CON SCALONI

“A veces hablamos de cualquier cosa, nos cruzamos y… Con todo el cuerpo técnico me tocó ser compañero, jugué con todos. Hay momentos que se dan como con cualquier entrenador y más cuando fuiste compañero. Te cruzás y hablás de alguna boludez. A veces de un partido, de lo que pasó o lo que se viene, otras que no tienen nada que ver con el fútbol. No solo pasa conmigo, pasa con todos. Él es el gran responsable de que el grupo sea de la manera que es. Es muy cercano y siempre se acerca con uno u otro a hablar”.

· LA INTIMIDAD DE LA FAMILIA MESSI

“(Sobre los saludos desde el campo de juego) Eso arrancó un poco en el Mundial, nunca lo hacía, no me gustaba o no lo sentía. En el Mundial se dio, empezamos y los localizaba. Acá también es más difícil porque los estadios son más grandes y no sé donde andan, pero los chicos disfrutan eso”.

“Hablo de fútbol con ellos, sobre todo con Thiago que es el más grande. Le gusta mucho, sabe y lo juega. Muchas veces me pega a mí porque yo lo jodo cuando él juega también. Él me retruca cuando juego yo. Lo más importante es que ellos vivieron todo lo de este último tiempo, el Mundial fue un caso aparte, por cómo se dio y disfrutó”.

“(Con Antonela) tenemos una comunicación más fácil que antes. Está continuamente presente a través del teléfono, te podés ver… Estamos todo el tiempo hablando. Somos una familia muy normal, que hace las cosas sencillas que puede hacer cualquiera. Hablamos durante el día todos los días”.

MIRA TAMBIÉN Una ministra de Francia nadó en el Sena para demostrar que está limpio

· LA NUEVA CAMADA EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

“Es una generación que son muy jóvenes. Cuti (Romero), Licha (Martínez), Nahuel (Molina), Enzo (Fernández), Julián (Álvarez) son jugadores que son campeones de América y del mundo y tienen 23, 24 o como mucho 25 años y tienen toda la carrera por delante en la Selección”.

“Ojalá no pierdan esto, las ganas de seguir queriendo ganar y competir. Y que a los que vengan de abajo les den el mismo mensaje. Siempre dije que lo fundamental es tener un buen grupo y, a partir de ahí, pueden llegar los logros”.

· LA RELACIÓN Y COMPETENCIA INTERNA DEL PLANTEL

El capitán y el nivel de competencia interna en la selección nacional (REUTERS/Agustin Marcarian)

El capitán y el nivel de competencia interna en la selección nacional (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Disfrutamos mucho de vivir estios momentos y compartir el día a día. Son 40 días que llevamos. Lo pasamos bien, lo disfrutamos, en muchas ocasiones hasta se nos hace corto”.

“En el entrenamiento hay una competencia, intensidad y dar el máximo en cada entrenamiento. No hay un once que sea fijo, cualquiera que juegue lo hace de la misma manera que el otro. El grupo se destaca por eso y por la competitividad que tiene en cada partido. Se puede jugar bien o mal, pero compite y le compite a cualquiera”.

“Competir así es muy difícil, mucho más después de haber ganado tanto. Para la camada de estos jugadores que solamente ganaron es siempre mucho más complicado volver a hacerlo, pero no tengo dudas de que este grupo siempre lo va a intentar”.

· LAS CAMADAS ANTERIORES DE LA SELECCIÓN

“Siempre lo tuve presente y, como dije en el Monumental cuando me tocó hablar cuando levantamos la Copa, yolo viví, lo pasé y sé lo que pasamos, sentimos, sufrimos y nos amargamos cuando no lo conseguimos. Como lo sufrí yo, lo sufrió toda esa camada. Llegábamos a finales y no podíamos disfrutar de todo esto”.

“Lo único que queríamos era ganar, ser campeones y lamentablemente estuvimos muy cerquita en todas las finales. Sacando la de Alemania, que perdimos en el suplementario, las otras fueron en penales y siempre fuimos superiores en los 90 minutos o tuvimos más ocasiones. Por eso siempre me acuerdo de esa gente, porque yo la pasé y la sufrí también”.

· CÓMO LE GUSTARÍA QUE LO RECORDARAN

“En lo personal, no tengo ni idea. A la Selección, como lo que es. La gente se siente muy identificada con este grupo desde el principio, desde antes de ser campeones de la primera Copa América. Transmitió algo especial de lo que la gente se agarró y se identificó. Y después ni hablar con todos los triunfos que vinieron”.

“Creo que va a ser recordada por la identificación con la gente. Que siempre compitió y lo intentó, como todas, porque no quiere decir que las anteriores no lo hicieran. Pero este grupo de jugadores, desde el principio, tuvo una conexión especial con la gente”.

· SU MENSAJE PARA LOS HINCHAS

“Disfrutemos de este momento. Nosotros los argentinos siempre queremos más, queremos ganar y muchas veces en el fútbol todo pasa por ganar, pero hay que disfrutar de esta nueva final. Que estén orgullosos de este grupo y lo que viene logrando. No es fácil hace todo lo que hizo esta selección, con su cuarta final seguida habiendo sido campeón de América, Finalissima y del mundo. Estar otra vez acá tiene muchísimo mérito”.

“Son pocas las selecciones en la historia que pudieron conseguir algo así, de estar tanto tiempo siendo la mejor porque ganaban. La gente lo sabe eso y está muy orgullosa, por eso lo vive de la manera que lo vive. Ojalá podamos seguir disfrutando y viviendo en este sueño que es seguir ganando”.