Sporting campeón del Mundial de Clubes: los portugueses vencieron al Barcelona y alcanzaron la gloria en el Cantoni El conjunto verdiblanco que tiene entre sus filas a los sanjuaninos Nolo Romero y Danilo Rampulla vencieron a los españoles por 3 a 2 en el alargue y se consagraron ante una multitud.

San Juan volvió a escribir historia en el mundo del hockey sobre patines. Es que pasó el primer Mundial de Clubes en el templo mayor que es el Cantoni y el legendario Sporting de Lisboa inscribió su nombre al ganar esta edición inaugural derrotando en la final al Barcelona de España por 3-2, con alargue incluido, en un estadio repleto como en las mejores noches de su rico historial.

Ferran Font fue uno de los grandes protagonistas de la noche del domingo en San Juan, convirtiendo los goles del Barza que dio vuelta la historia transitoriamente tras arrancar abajo en el marcador. Del otro lado, el sanjuanino Nolo Romero terminó siendo la figura de Sporting convirtiendo en momentos clave. Y empujando al Sporting hacia el triunfo en el alargue.

En un duelo demasiado parejo, con dos rivales del mismo calibre colectivo e individual, en la primera parte terminaron mano a mano. Sporting tuvo primera gran chance con un penal del sanjuanino Gonzalo Romero que le contuvo Sergi Fernández, en gran actuación. Pero en el minuto siguiente, a los 11′ de esta primera parte, Alessandro Verona sorprendió a Barcelona para poner el 1-0 transitorio para los portugueses.

Le costó asimilar el golpe al Barcelona, que no pudo contar con el sanjuanino Pablo Alvarez por su fractura nasal aunque estuvo en el banco. Demoró su tiempo para reaccionar y sobre el final de esta primera parte, Ferran Font clavó un bombazo en el ángulo para poner el 1-1 con el que se cerró la primera etapa.

En el comienzo del complemento, Barcelona volvió a sorprender cuando habia comenzado mejor el Sporting porque a los 2′ otra vez Ferran Font mostró su capacidad de media distancia poniendo el 2-1 parcial que cambió el desarrollo de la final porque Sporting cambió de estrategia. Tuvo una chance más de estirar la ventaja pero no pudo con Edo en un penal.

Intentó la reacción el Sportig con varias modificaciones pero no encontraba la fórmula. Pero faltando 8 minutos para el final, encontró el empate con Nolo Romero que definió con enorme categoría. Otra vez mano a mano. Todo por definir.

No se sacaron mas ventajas y la final le dio espacio al dramatismo del alargue para buscarle dueño al Mundial de Clubes. Y ahi el que metió el primer golpe fue Sporting que con otro gol de Verona pasó al frente poniendo el 3-2 en el inicio del suplementario. En el segundo parcial de este alargue, Barcelona decidió jugarse el resto. Pero el Sporting lo resolvió con oficio para festejar en San Juan.

Fotos y videos: Daniel Arias / DIARIO DE CUYO

