Mundial de Clubes de hockey sobre patines: mirá el fixture del último día de la fase de grupos Uno por uno, los partidos que definirán los clasificados a semifinales.

Este viernes es la última jornada correspondiente a la fase de grupos y se jugarán los partidos que definirán los semifinalistas del Mundial de Clubes de hockey sobre patines.

Uno por uno, los partidos del viernes 3 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni:

14:00 hs – Grupo B: OC Barcelos (Portugal) vs Melbourne (Australia)

16:30 hs – Grupo A: Olimpia (Argentina) vs Andes Talleres (Argentina)

19:00 hs – Grupo A: Sporting (Portugal) vs FC Barcelona (España)

21:30 hs – Grupo B: Centro Valenciano (Argentina) vs HC San Jorge (Chile)

El gran cruce de la jornada será Barcelona y Sporting, los cuales definirán el primer lugar de la tabla de posiciones.

Venta de entradas

Etapa clasificación

Entrada general: $18.000

Entrada platea oeste: $40.000

Etapa Semifinales, final y partido por el tercer puesto:

Entrada general: $25.000

Entrada platea oeste: $60.000

Abono general $80.000

Abono platea oeste: $180.000

Quiénes no pagan entrada: menores entre 01 y 8 años (niños con 8 años cumplidos sí deben pagar); jubilados y personas con discapacidad, presentando su carnet correspondiente.

Con respecto a la venta de entradas presencial, de momento será en las boleterías del estadio, en cada día del evento, desde el miércoles 01 de octubre. De confirmarse otros puntos oficiales de venta, con días y horarios, se anunciarán por este medio.