Mundial de Ruta en Kigali: el sanjuanino Kalejman fue penalizado luego de su buena contrarreloj El ciclista ya había tenido un duro revés en una reciente competencia.

En el Mundial de Ruta de Kigali, el ciclista sanjuanino Mateo Kalejman había cerrado la contrarreloj Sub-23 en el puesto 20°, resultado que le otorgaba los últimos 3 puntos UCI en disputa y lo situaba en ese lote de deportistas jóvenes con grandes aspiraciones para el futuro.

Pero el sanjuanino pasó de la sonrisa a la bronca. Es que tras una revisión de los comisarios por una supuesta maniobra indebida, Kalejman recibió un recargo de 1m 30s.

De esta manera, el sanjuanino fue reclasificado y ubicado por tiempo en el puesto 31°, relegando buena parte de su actuación.

Con esta sanción, no solo perdió la posibilidad de sumar en lo personal, sino que también Argentina dejó de obtener esos puntos clave en el ranking internacional.

EL OTRO REVÉS RECIBIDO POR KALEJMAN

Hace poco más de un mes, Mateo Kalejman, recibió un duro revés en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se desarrollaron en Asunción.

Mateo era el candidato y lo ratificó mostrando sus dotes de contrarrelojista, pero una decisión polémica de los comisarios de carrera lo despojó de la medalla dorada. La decisión de descalificarlo se apoyó en una “irregularidad de su bicicleta”. Aseguraban que el asiento de su máquina midió dos centímetros menos de lo especificado en el reglamento.

“Por una protesta de Colombia me midieron cinco veces el asiento ante de salir”, confió decepcionado el joven sanjuanino que se preparó especialmente para esta carrera. “Es una vergüenza total lo que me han hecho. Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones. Yo salí con la bici en medida. Es algo que me perjudica en vez de beneficiarme. Si uso el asiento más inclinado para abajo me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente, todo es peor. Es algo que no puede ser, no sé como pueden tener comisarios así. Ya me lo hicieron en el Mundial. Es nefasto”, expresó.