Mundial Sub 17: la Selección argentina busca cerrar la fase de grupos con un triunfo ante Fiji Los dirigidos por Diego Placente ya tienen asegurado el boleto a 32avos de final.

La Selección argentina se enfrentará con su par de Fiji, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 que se lleva a cabo en Qatar.

El partido está programado para las 9:30 de la mañana, se disputará en el ASPIRE Academy Pitch 3 de la ciudad de Rayán. La televisación estará a cargo de TV Pública y DSports.

La Argentina, que es dirigida por Diego Placente, tuvo un muy buen comienzo en este Mundial Sub 17, donde superó 3-2 en su debut a Bélgica, mientras que luego se aseguró la clasificación a la próxima instancia tras vencer a Túnez por 1-0.

Estos resultados le permitió a la “Albiceleste” asegurarse la clasificación a los 16avos de final, aunque un empate o un triunfo sobre Fiji, que es una de las peores selecciones de este Mundial, le permitirá terminar primero en el Grupo D y así evitar algún rival complicado en la siguiente fase.

Fiji, por su parte, está prácticamente eliminado, ya que tuvo un arranque flojísimo en la competencia donde fue pasado por arriba por Túnez (6-0) y Bélgica (7-0).

La Selección argentina atraviesa su decimosexta participación en un Mundial Sub 17, que es el único título que le falta conseguir a la “Albiceleste”. Su mejor resultado en esta competición fue el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, quedó cuarto Trinidad y Tobago 2003, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial Sub 17

Grupo D – tercera fecha

Argentina – Fiji

Estadio: ASPIRE Academy Pitch 3 (Rayán)

Árbitro: a confirmar

Hora: 9:30. TV: TV Pública y DSports

Argentina: José Castelau; Simón Escobar, Misael Zalazar, Matías Satas, Mateo Martínez; Jerónimo Gómez Mattar, Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Felipe Esquivel, Thomas de Martis y Can Armando Güner. DT: Diego Placente.

Fiji: Melvin Prakash; Sialesi Vatanatawake, Farhaan Khan, Ravuso Sukabula, Arav Nadan, Krishna Samy Jr; Tukai Ravonokula, Maicah Dau, Ryan David; Saula Muatini y Teimana Goundar. DT: Sunil Kumar.