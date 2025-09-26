Mundial Sub 20 de fútbol: Argentina termina los detalles para el debut ante Cuba en Chile El seleccionado de Diego Placente arrancará en Valparaíso este domingo a las 20.

Una fiesta del fútbol pide cancha. De la cuna en la que nacieron Diego Maradona, Ronaldinho, Lionel Messi o Xavi, la Copa Mundial Sub-20 se prepara para respirar fútbol joven a partir de este sábado 27 de septiembre al 19 de octubre del 2025, en Chile. Los primeros dos encuentros se jugarán en simultáneo a partir de las 17 (hora de Argentina). En uno de ellos Corea del Sur se enfrentará con Ucrania (Grupo A), mientras que en el otro Japón se las verá con Egipto (Grupo B).

Más tarde, a las 20, se dará la primera presentación para equipos sudamericanos, ya que Paraguay tendrá una buena oportunidad ante Panamá (Grupo B), además de que a esa misma hora Chile intentará hacer valer la localía cuando se enfrente con Nueva Zelanda, en el último encuentro correspondiente a la primera fecha en el Grupo A.

En Santiago, el sorteo se desarrolló el jueves 29 de mayo pasado, con la distribución de seis grupos de cuatro equipos cada uno. Así quedó el sorteo:

Grupo A: Chile, Egipto, Japón, Nueva Zelanda

Grupo B: República de Corea, Panamá, Paraguay, Ucrania

Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Grupo D: Argentina, Australia, Cuba, Italia

Grupo E: Francia, Nueva Caledonia, Sudáfrica, Estados Unidos

Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega, Arabia Saudí

El campeonato se desarrollará en cuatro ciudades cercanas entre sí, un requisito de FIFA para evitar largos traslados de los planteles. Santiago de Chile, con el Estadio Nacional con capacidad para poco más de 48 mil personas, será el epicentro. Además, se suman Valparaíso (Estadio Elías Figueroa Brander – Capacidad: 20.575), Talca (Estadio Fiscal de Talca – Capacidad: 16.070) y Rancagua (Estadio El Teniente – Capacidad: 12.476).

ARGENTINA INCOMPLETO

El proceso del seleccionado de Diego Placente pasó por todos los estados. De una clasificación prometedora, con un plantel rindiendo en gran nivel a esta lista final armada con varios parches por la decisión de los clubes de no ceder a sus jovenes figuras como Franco Mastantuono, Claudio Echeverry y varios más. Pero en tierras del campeón del mundo siempre hay recambio de calidad y hoy los Subiabre, los Prestinianni garantizan calidad y talento.

En tanto Argentina ya tuvo su primera práctica en Chile con miras al debut en el Mundial previsto para el próximo domingo. El equipo de Diego Placente se entrenó en Valparaíso con todos los futbolistas a disposición de cara al estreno frente a Cuba.

Este jueves trascendió la numeración de camisetas del plantel Albiceleste. Álvaro Montoro lucirá la 10, Ian Subiabre la 11, Maher Carrizo la 7 y Alejo Sarco la 9. Además, Gianluca Prestianni utilizará la 20 y Santino Andino la 19.

Luego del estreno ante Cuba de este domingo, el equipo de Diego Placente chocará ante Australia en la segunda jornada el 1 de octubre y frente a Italia en la tercera el sábado 4. Remarcando que todos los encuentros serán a las 20.

CAMBIOS: TARJETA VERDE

FIFA anunció la implementación de una nueva regla que estará presente en el próximo Mundial Sub-20, la cual, en un futuro, podría cambiar el futbol tal como lo conocemos con su posible llegada a los torneos y ligas más importantes del mundo.

La tarjeta verde fungirá como una ‘prueba’ dentro de este Mundial Sub-20, la cual tendrá como fin que el cuerpo técnico de cada equipo pueda rectificar con el árbitro y con el VAR las decisiones más cerradas y en donde haya más dudas después de las decisiones que se tomen en cada partido.

Para que este nuevo elemento entre en rigor, el cuerpo técnico del equipo que necesite rectificar una decisión mostrará la tarjeta verde al árbitro central, acción que podrá hacer un total de 2 veces por partido.

En el momento en que se muestre, el DT tendrá que comentarle al árbitro la jugada en donde solicita una revisión para corroborar la decisión inicial.

Las jugadas que podrán ser revisadas son: posible tiro penal, posible tarjeta roja, posible fuera de lugar en un gol, confusión de jugador después de una tarjeta amarilla o roja, falta previa a un gol, revisar si el balón paso o no la raya de gol.

En caso de que la corrección del técnico sea exitosa, la tarjeta se conservará, de lo contrarió, se retirara una de las dos oportunidades que se tienen de hacer una revisión.

La tarjeta verde es un complemento del nuevo Sistema de Revisión de Video (FVS), el cual ya se había usado en el último Mundial Femenino Sub-20 celebrado en Colombia y en el campeonato de fuerzas básicas Blue Star en Alemania.