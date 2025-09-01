Nico Tivani sigue imbatible en Portugal: ganó la tercera etapa del GP Jornal de Noticias El pocitano cosechó una victoria más para el Aviludo Louletano. El sábado había ganado la primera etapa y ayer domingo fue tercero en la segunda. Orgullo sanjuanino.

No hay quien lo pare. Nicolás Tivani sigue imbatible en el ciclismo portugués y este lunes se adueñó de la tercera etapa de la 34° edición del Gran Premio Jornal de Noticias que comenzó el sábado y finalizará el domingo. El sanjuanino le dio a su equipo, el Aviludo Louletano, una nueva victoria: ya había ganado la primera etapa el sábado y había sido tercero en el segundo parcial disputado el domingo.

“El Maestro Tivani” como titulan los medios portugueses, ya había ganado la primera etapa en Maia y este lunes volvió a la senda del triunfo en Gondomar, ascendiendo también al segundo puesto de la general. El local Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) respondió a todos los ataques y conservó el maillot amarillo.

En una etapa frenética con varios ataques y escapadas de principio a fin, Nicolás Tivani culminó a la perfección el trabajo del equipo de Loulé, especialmente del bonaerense Tomas Contte, y no dio ninguna oportunidad a sus competidores. Tras los difíciles kilómetros finales, siempre en subida hasta el Pabellón Multiusos de Gondomar, el argentino volvió a levantar los brazos, ahora a 9 segundos del maillot amarillo de Diogo Narciso.

A lo largo de la jornada, el equipo del líder (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) estuvo a la altura, eliminando fugas sucesivas a lo largo de los 146,8 kilómetros de la jornada, manteniéndose en cabeza de la clasificación general individual. La etapa comenzó con varios movimientos, con Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) y José Neves (Soma Group) a la cabeza, acompañados por Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista), Gaspar Gonçalves (Gi Group Holding-Simoldes-UDO), Fabrizio Crozzolo (Technosylva-Maglia Rower-Bembibre) y Ailetz Lasa (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense).

Sin embargo, el pelotón frustró los esfuerzos de los seis escapados, y posteriormente fue Byron Muton (Feirense-Beeceler), tercero en la Volta a Portugal, quien intentó escaparse. Tras el recuento de montaña en Tarouquela, se formó un grupo de 33 corredores al frente de la carrera, de los cuales tres persistieron: Diogo Gonçalves (Feirense-Beeceler), Pedro Silva (Anicolor-Tien 21) y Tiago Leal (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

El trío resistió hasta prácticamente los últimos kilómetros, con Diogo Gonçalves como el último escapado, junto con Francisco Pereira, quien incluso intentó ayudar a su compañero. El pelotón rodó compacto hacia Gondomar, con Tivani como el hombre más fuerte. El martes, la caravana viaja a Paredes, para un recorrido de tan solo 126,6 kilómetros que promete ser el más desafiante hasta la fecha, debido a la difícil ascensión de primera categoría a la cima del Viso.