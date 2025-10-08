Nicolás Turcumán ganó el bronce en el Américas Jumping Championship 2025 El jinete sanjuanino integró la Selección Argentina en la categoría Pre-Junior. La competencia internacional se celebró en Asunción, Paraguay.

El hipismo de San Juan está en el proceso de la renovación generacional y con mucho éxito. Tanto que los nuevos jinetes sanjuaninos son seleccionados nacionales, con resultados altamente positivos en su temporada. Así, el jinete sanjuanino Nicolás Turcumán participó recientemente del FEI Américas Jumping Championship 2025 disputado en Paraguay. Representó a la selección de Argentina y ganó la medalla de bronce, en la especialidad por equipos.

Esta competencia de saltos hípicos, de prestigio internacional para la disciplina, se celebró en la capital paraguaya, desde el lunes 29 septiembre al domingo 05 octubre 2025. Participaron varias selecciones americanas, con jinetes y amazonas de diferentes categorías, inclusive otros sanjuaninos, también integrantes del Jockey Club San Juan, del Departamento Rivadavia.

Con respecto al logro del joven Nicolás, hijo del reconocido jinete Maximiliano Turcumán, quien lo acompañó en la contienda, vale destacar que fue en la categoría Pre-Junior. La altura que superó fue de 1.30 metros. En la performance del sanjuanino por Asunción también se resalta el cuarto puesto que consiguió en la categoría individual, y el segundo puesto en la última prueba de la jornada.

Hubo otros dos sanjuaninos presentes, quienes poco a poco están sumando mayor experiencia internacional. Fue el caso del jinete Santiago Muñóz y la amazona María Luisa Sánchez Mareca, ambos de la categoría Children, quienes participaron de la competencia.

Por último, en la delegación argentina también estuvo presente Ricardo Yacante, entrenador sanjuanino, director del equipo Junior, y delegado regional de la Federación Ecuestre Argentina.