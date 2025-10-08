Ya se pueden adquirir entradas de manera presencial para el TC2000 y el Zonal Cuyano Todo lo que tenes que saber para poder disfrutar del evento automovilístico.

Se acerca un fin de semana motor con la presentación del TC 2000 y Zonal Cuyano, en el Autódromo Eduardo Copello. Eventos deportivos que marcan el regreso a la actividad al histórico circuito, conocido comúnmente como “El Zonda”.

Desde la organización informaron que ya habilitaron la venta presencial de las entradas. Mirá todo el detalle para ser parte.

Venta de entradas

Días:

Miércoles 8, jueves 9 y viernes 10

Lugar

Estadio Aldo Cantoni

Hora

De 16 a 21 hs.

Valor:

Boxes: $55.000

Tribuna Curva JM Traverso: $40.000

General (Cerro): $25.000

Los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.