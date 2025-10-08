Se acerca un fin de semana motor con la presentación del TC 2000 y Zonal Cuyano, en el Autódromo Eduardo Copello. Eventos deportivos que marcan el regreso a la actividad al histórico circuito, conocido comúnmente como “El Zonda”.
Desde la organización informaron que ya habilitaron la venta presencial de las entradas. Mirá todo el detalle para ser parte.
Venta de entradas
Días:
- Miércoles 8, jueves 9 y viernes 10
Lugar
- Estadio Aldo Cantoni
Hora
- De 16 a 21 hs.
Valor:
- Boxes: $55.000
- Tribuna Curva JM Traverso: $40.000
- General (Cerro): $25.000
Los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.