Norris se llevó el triunfo en el GP de Brasil y Colapinto finalizó 15to En una carrera entretenida, el argentino no pudo mejor mucho su posición de largada

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en el decimoquinto puesto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, tras haber largado desde el lugar 16 de la grilla.

El vencedor de la carrera fue el británico Lando Norris (McLaren), quien llegó a los 390 puntos y se mantiene como líder absoluto del Campeonato de Pilotos, seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que largó desde pitlane y completó el podio.

En una carrera marcada por múltiples sanciones, el pilarense no recibió ninguna y, aunque terminó en la decimoquinta posición, llegó a ocupar el noveno puesto hasta que debió ingresar a boxes para efectuar el cambio de neumáticos.

Por su parte, el inglés de McLaren conservó el liderato en el inicio de la competencia, pese a los intentos de Antonelli y de Charles Leclerc (Ferrari), quien debió abandonar tras sufrir un accidente.

La prueba se complicó desde temprano cuando el auto de seguridad debió salir a pista por un incidente del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). En la relanzada se produjo el siniestro que dejó al monegasco fuera de carrera.

Hasta la vuelta 21, Colapinto se mantuvo en pista con neumáticos medios y consiguió meterse en zona de puntos después de que varios rivales pasaran por los pits por el desgaste de las gomas en el circuito.

Cuatro giros más tarde, el neerlandés Max Verstappen demostró su jerarquía para escalar hasta la cuarta colocación, pese a haber largado desde el pitlane.

Tras la parada en boxes para cambiar el compuesto medio, el argentino de 22 años regresó al circuito en el decimosexto lugar, con la estrategia puesta en una segunda detención para el tramo final.

Más adelante, el británico Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, rompió el alerón de su monoplaza y también tuvo que abandonar, dejando a la escudería italiana sin vehículos en Interlagos en la pelea por los puntos.

A menos de cinco vueltas del final, Norris dominaba con comodidad: logró una ventaja de 12 segundos sobre Kimi Antonelli y 14 sobre Verstappen. George Russell (Mercedes) terminó cuarto y buscó desplazar al piloto de Red Bull.

Sin mayores sobresaltos, Norris se quedó con la victoria y amplió su liderazgo en el campeonato de pilotos, encaminándose hacia el título a falta de tres carreras (Las Vegas, Catar y Abu Dabi) y una sprint por disputarse.