Orrego anunció la reapertura del autódromo El Zonda “Eduardo Copello” Con la llegada del TC2000 y el Zonal Cuyano, el mítico autódromo volverá a ser escenario del automovilismo nacional tras seis años sin actividad. En este sentido, el gobernador presentó oficialmente las carreras, y las diversas obras que se realizaron en boxes, tribunas y pista.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la presentación oficial del TC2000, acompañada por las cuatro categorías del Zonal Cuyano, en el autódromo El Zonda “Eduardo Copello”, durante los días 10, 11 y 12 de octubre. Para la realización de dichas carreras, fue necesaria la intervención del Gobierno de San Juan con diversas obras en sectores de boxes, tribunas y pista, lo que permitirá que este mítico escenario del automovilismo nacional vuelva a estar en agenda tras seis años sin actividad.

Vale destacar que la llegada de estas categorías a San Juan no representan un gasto para las arcas provinciales, ya que se acordó el no pago de un canon y el compartir los ingresos de taquilla. De este modo, las reformas afrontadas en el autódromo serán costeadas con el dinero proveniente de la venta de entradas

En esta línea, el primer mandatario expresó: “El Zonda es orgullo e identidad para la provincia y es un es sinónimo de automovilismo para el país. Es una gran alegría que se haya podido cumplir con todos los arreglos necesarios, y que este autódromo nuevamente pueda volver a abrir sus puertas para todos los sanjuaninos y turistas que nos vengan a visitar”.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, afirmó: “Le agradezco al gobernador por tomar esta decisión sobre la reapertura, y a la organización por el acuerdo logrado. Hablar de El Zonda hace que a los sanjuaninos se nos erice la piel, porque es hablar del asado, el cerro, la familia y los amigos”.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Competición (APAC) de San Juan, Mauricio Figueroa, enfatizó: “Este autódromo es donde aprendimos a trabajar en el automovilismo, y que se vuelva a abrir es algo muy lindo para todos los amantes del deporte. Estamos muy agradecidos y esperamos que sea un fin de semana de disfrute, y que la gente pueda volver a escuchar la acústica de nuestras montañas”.

A su vez, el titular de TC2000, Alejandro Levy, dijo: “Volver después de seis años a competir en este circuito tan místico, tan tradicional, y tan importante de la Argentina, es una alegría inmensa. Felicito al Gobierno de San Juan por esta iniciativa, el circuito estará en perfectas condiciones para el fin de semana”.

Para la realización de estas carreras, el Gobierno provincial llevó a cabo obras en las instalaciones para cumplir con requerimientos de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino, y así lograr la habilitación para que el TC2000 y el Zonal Cuyano.

Se refaccionaron sanitarios, además de sumar uno para personas con discapacidad; se amplió el sistema lumínico en el predio, de manera que se abarque la mayor extensión posible del amplio predio; y dentro de esas tareas se contempló la reparación de la tribuna Juan María Traverso, uno de los lugares preferidos por los aficionados.

MIRA TAMBIÉN El Balón de Oro es de Dembelé

Asimismo, se realizaron tareas de pintura en general; se construyeron parrilleros; se procedió al perfilado de cerros; hubo arreglos en instalaciones eléctricas; se repararon todos los alambrados; se hizo limpieza de alcantarillas y extracción de arbustos; y se hicieron mejoras en la sala de cronometraje.

En cuanto al tema seguridad en pista, Diego Mesa, representante de la CDA, cuando visitó la provincia en agosto pasado, solicitó trabajos de ampliación del muro de contención en la curva Juan María Traverso, a la salida del puente y colocación de “muñecos de goma” en diferentes sectores de la pista, con el fin de optimizar la seguridad en caso de despistes.

Otro pedido concretado fue la construcción de un muro en la zona de la recta opuesta y la reparación de algunos pianitos, con lo que el autódromo quedó completamente habilitado en materia de seguridad en pista.

Además de Orrego, Romero, Figueroa y Levy, de la actividad también participaron el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone; el representante de TC2000, Gabriel Furlán; y el presidente de la Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo, Hugo Mari.

El Zonda vuelve a rugir tras seis años

El fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre será un día muy especial para los aficionados del deporte motor, pues marcará una nueva etapa en el mítico autódromo El Zonda – Eduardo Copello. Para esta reinauguración ya se confirmó la presencia del TC2000, acompañada por las cuatro categorías del Zonal Cuyano: Turismo pista 1.4, Promocional Fiat, TC Cuyano y Clase 2.

La última vez que el público vibró en este autódromo fue hace seis años, el 15 de septiembre de 2019. Mientras que, la última presentación del Zonal Cuyano en San Juan fue el primer fin de semana de setiembre en el Circuito San Juan Villicum, con la participación de 70 autos.