Países Bajos será el rival de Las Leonas para asegurar una medalla en los Juegos Se confirmó el rival que tendrá Argentina en semifinales.

Las Leonas consiguieron el milagro y están en semifinales de los Juegos Olímpicos. En un partido para el infarto, Argentina logró la clasificación tras dejar en el camino a Alemania, en un duelo que incluyó un empate agónico para mantenerse con vida, sufrimiento en los penales y victoria por 2-0 gracias a una Cristina Cosentino gigante. De esta manera, la Selección se metió entre las cuatro mejores del torneo y ya conocen a su próximo rival: Países Bajos, que esta misma tarde derrotó 3-1 a Gran Bretaña.

Las neerlandesas son el gran cuco del mundo del hockey: son las #1 del ranking, claras candidatas al oro y últimas campeonas olímpicas. De hecho, en la gran definición de Tokio 2020 (disputado en 2021 debido a la pandemia) vencieron en la final a Las Leonas, ni más ni menos. Ahora, el seleccionado nacional va por la gran revancha con el objetivo de meterse en la gran final. En Olé, te mostramos todos los detalles del encuentro.

¿Qué día y qué hora juegan Las Leonas vs. Países Bajos, por las semifinales de los Juegos Olímpicos?

El duelo de semifinales de los Juegos Olímpicos se disputará el próximo miércoles 7 de agosto en uno de estos dos horarios: 9:00hs o 14:00hs (correspondientes a Argentina). La organización todavía no confirmó cual de las dos semis se jugará primero: si Argentina vs. Países Bajos o si China vs. España o Bélgica (que definen al último semifinalista).

¿Cómo se podrá ver a Las Leonas vs. Países Bajos, por las semifinales de los Juegos Olímpicos?

El duelo será transmitido por las señales de TyC Sports y TV Pública, a la vez que podrá ser sintonizado en el canal de YouTube de Claro Sports.

El camino de Las Leonas hasta las semifinales de los Juegos Olímpicos

Victoria 4-1 vs. Estados Unidos | Fase de grupos

Victoria 4-2 vs. Sudáfrica | Fase de grupos

Victoria 2-1 vs. España | Fase de grupos

Empate 3-3 vs. Australia | Fase de grupos

Victoria 3-0 vs. Gran Bretaña | Fase de grupos

Victoria 2-0 en penales, tras el 1-1 en tiempo regular vs. Alemania | Cuartos de final

La tanda de penales completa que clasificó a Las Leonas a semis

El camino de Países Bajos hasta las semifinales de los Juegos Olímpicos

Victoria 6-2 vs. Francia | Fase de grupos

Victoria 2-1 vs. Alemania | Fase de grupos

Victoria 3-0 vs. China | Fase de grupos

Victoria 3-1 vs. Bélgica | Fase de grupos

Victoria 5-1 vs. Japón | Fase de grupos

Victoria 3-1 vs. Gran Bretaña | Cuartos de final