A continuación, los resultados completos correspondientes a la tercera jornada de la competencia (martes 04 de noviembre):
Estadio Aldo Cantoni
- Senior Varones – Lomas de Rivadavia (ARG) 6-0 Corazonista Bogotá (COL)
- Senior Varones – Hispano (ARG) 3-4 Red Star (CHI)
- Senior Varones – Bancaria (ARG) 4-3 Súper Patín (COL)
- Senior Varones – Casa D’Italia (ARG) 8-2 Estudiantil San Miguel (CHI)
- Senior Varones – Valenciano (ARG) 7-4 Unión de Villa Krause (ARG)
- Senior Varones – Andes Talleres (ARG) 2-2 Unión Vecinal de Trinidad (ARG).
Cancha: Richet Zapata
- Senior Varones – Leonardo Murialdo de Mendoza (ARG) 3-1 León Prado (CHI)
- Senior Varones – San Martín de Mendoza (ARG) 4-4 San Jorge (CHI)
- Senior Varones – IMPSA de Mendoza (ARG) 1-3 Thomas Bata (CHI)
- Senior Varones – Olimpia (ARG) 2-7 Huracán de Buenos Aires (ARG)
- Senior Varones – Concepción Patín Club (ARG) 8-2 Recreativo de Entre Ríos (ARG)
- Senior Varones – Richet Zapata (ARG) 6-2 Ciudad de Buenos Aires (ARG).
Cancha: Estudiantil
- Senior Damas – Aberastain de Pocito (ARG) 4-3 Andes Talleres de Mendoza (ARG)
- Senior Damas – Paraná Rowing (ARG) 2-1 San Jorge (CHI)
- Senior Damas – Manizales HC (COL) 3-10 Barcelona Marruecos (CHI)
- Senior Damas – Sindicato Empleados de Comercio (ARG) 2-3 L. Murialdo (ARG)
- Senior Damas – Unión Vecinal de Trinidad (ARG) 2-2 IMPSA (ARG)
- Senior Damas – Concepción Patín Club (ARG) 3-1 Aberastain (ARG)
Cancha: Bancaria
- Senior Damas – Patín Club Vilanova (CHI) 1-5 Independiente La Florida (CHI)
- U19 Varones – Social San Juan (ARG) 7-4 FCM Rolling (COL)
- U19 Varones – Hispano (ARG) 3-2 Barcelona Marruecos (CHI)
- U19 Varones – Olimpia (ARG) 6-2 Huracanes (COL)
- U19 Varones – San Martín (ARG) 1-8 Thomas Bata (CHI)
- Senior Damas – Andes Talleres (ARG) 0-6 Independiente La Florida (CHI)
Cancha: Concepción Patín Club
- U19 Damas – Thomas Bata (CHI) 2-1 Pumas Cali (COL)
- U19 Damas – Independiente La Florida (CHI) 0-4 IMPSA (ARG)
- U19 Damas – Orión (COL) 0-3 Atlético Neuquén (ARG)
- U19 Damas – Barcelona Marruecos (ARG) 6-1 Real Hockey Patín (COL)
- U19 Damas – Aberastain de Pocito (ARG) 1-1 Concepción Patín Club (ARG).