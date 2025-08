Patinaje Artístico

Nacional de Danza – San Juan 2025

Del sábado 02 al sábado 09 de agosto, desde las 8 a 21, en el velódromo Vicente Alejo Chancay se celebrará esta competencia nacional, que convocará a cientos de participantes de todo el país. Estará organizado por Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, fiscalización de Confederación Argentina de Patinaje, oficial para World Skate y con apoyo del Gobierno de San Juan.

Ciclismo

Libres y Máster

Este sábado 02 se celebrará una fecha más del campeonato otoño/invierno de aquellas categorías. El encuentro será en el Autódromo El Zonda, en el Departamento Rivadavia, con largada prevista a las 14:30 (Máster C y D) y 16 (Máster B y Libres).

Saltos Hípicos

Este sábado 02 y domingo 03, en el Jockey Club del Departamento Rivadavia se disputará la edición 2025 del Torneo ‘Aniversario de San Juan’. Se espera la presencia de jinetes de toda la región.

Karting

Este fin de semana se disputará la cuarta fecha del campeonato sanjuanino. La actividad se celebrará en La Pista Kart, contará con la fiscalización de la Federación local y apoyo del Gobierno provincial.

Enduro

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva fecha del campeonato sanjuanino 2025, que lleva adelante la Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate. El lugar de competencia será el Circuito Cerro Colorado, Pocito. La actividad el sábado 02 será de 11 a 13:30, y el domingo 03 desde las 10 hasta las 16. Las categorías de carrera serán Senior, Junior, Máster, Promocional, Principiante, Enduro y Kids.

Rally

La continuidad del campeonato sanjuanino de Motos y Cuatriciclos de estilo rally será este sábado 02 y domingo 03, desde las 12, en el Complejo El Pinar, Rivadavia. El evento está a cargo de la Asociación Corredores de Autos Trascendentes (ACAT).

Prácticas de tiro en Rivadavia

La guarnición Ejército San Juan recuerda que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, frente al Parque Faunístico, hasta el sábado 02 de agosto, desde las 7 y hasta las 20.

Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

Sábado 2

Colón Junior vs. López Peláez (Cuarta División a las 13).

Marquesado vs. Peñarol.

Atenas vs. Sarmiento de Zonda.

Domingo 3

Juventud Zondina vs. Aberastain

Villa Obrera vs. Trinidad

Árbol Verde vs. Rivadavia

Alianza vs. Desamparados

Unión de Villa Krause vs. Minero.

San Lorenzo de Ullúm vs. Carpintería.

Horarios: 14 (Cuarta División) y 16 (Primera División).

Segunda División – Masculino: programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

Viernes 1

Recabarren vs. San Agustín

Fiorito vs. Centenario Olímpico.

Sábado 2

Defensores de Los Andes vs. Juventud Ullunera.

Huarpes vs. Juventud Rivera en San Damián.

Defensores de Argentinos vs. Libertad Juvenil en Fiorito.

El Globo vs. Villa Ibáñez.

Del Bono vs. Rawson Junior

Los Pumas vs. Punteto en López Peláez.

Domingo 3

Sp. Picón vs. Juventud Unida

Villa Hipódromo vs. San Damián.

Horarios: 14 (Cuarta División) y 16 (Primera División).

Primera División – Femenino: información sobre la final del Torneo Apertura 2025.

La final de Primera División entre Atenas de Pocito vs. San Martín se reprogramó para el sábado 09 de agosto, a las 16:30, en el estadio San Juan del Bicentenario, con ambas parcialidades. Entradas: $5.000 pesos argentinos por persona. Estacionamiento: $2.000 pesos argentinos por vehículo.