Polémica elección en la Federación Ciclista: un candidato se definió como ganador pero la Asamblea quedó invalidada Si bien Rodolfo Virhuez se autoproclamó ganador, desde Personería Jurídica no habrían validado dicha Asamblea.

Momentos de tensión se vivieron anoche en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina. La Asamblea para elegir nuevas autoridades quedó inconclusa y será Personería Jurídica quien determine los pasos a seguir.

Con dos cantidatos: Rodolfo Virhuez por el oficialismo y Alejandra Perona por la oposición, hubo un candidato que se proclamó ganador aunque dicho triunfo no sería válido ya que Personería Jurídica informó después que por ciertas incongruencias la Asamblea no sería legítima.

Según pudo conocer este medio -ya que no dejaron ingresar a la prensa-, de los 12 clubes que integran la FSC solo 6 podían emitir su voto. Cerca de las 12 de la noche, desde el oficialismo dieron a conocer que la lista de Perona no cumplía con los requisitos y fue entonces que anunciaron a Virhuez como flamante ganador. Pero no pasaron muchos minutos para que se conociera que Gerardo Guerri, Director General de Personas Jurídicas diera a conocer que la Asamblea no era válida.

¿Que pasó? Los abogados que asistieron de Personería Jurídica a la Asamblea no habrían informado que había ciertas anomalías. Clubes que no estaban habilitados para votar sí lo hicieron (San Martín y Deolinda Correa) y otro club habría cambiado su asambleísta a último momento (Del Bono).

Desde el oficialismo celebraron la victoria manifestando que Perona no contaba con los avales para presentarse como candidata, mientras que desde la oposición dijeron que Virhuez nunca presentó lista en Personería Jurídica ni aún con los plazos vencidos.

De esta manera, fue una noche para el olvidado en la casa del ciclismo sanjuanino y este martes Personería Jurídica intervendrá para tomar cartas en el asunto y notificar los pasos a seguir.