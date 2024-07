¿Por qué “Dibu” Martínez llevó pintada la bandera argentina en su cabeza? El arquero de la Selección Argentina vuelve a ser noticia por su particular look del partido ante Canadá por la Copa América 2024.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a ser noticia, esta vez por su llamativo corte de pelo con la bandera argentina pintada en el costado izquierdo de su cabeza. El arquero argentino lució este look en la previa del encuentro ante Canadá por las semifinales de la Copa América, generando revuelo en las redes sociales.

No es la primera vez que Martínez utiliza su cabello como forma de expresión patriótica. Ya lo había hecho en el Mundial de Qatar 2022, donde su look generó gran repercusión. Pero, ¿qué hay detrás de este particular gesto?

¿Por qué “Dibu” Martínez llevó pintada la bandera argentina en su cabeza?

Las interpretaciones del corte de pelo del Dibu, para muchos, se trata de una simple muestra de amor por su país. “Dibu” es un jugador que se ha ganado el cariño de la gente por su personalidad arrolladora y sus atajadas salvadoras. Y este tipo de acciones no hacen más que reforzar su imagen como un ídolo popular.

Sin embargo, algunos también ven en este gesto una provocación a los rivales. Martínez es conocido por su carácter fuerte y sus arengas a sus compañeros durante los partidos. Y este corte de pelo podría ser una forma de intimidar a sus oponentes.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el gesto de Martínez no deja de ser significativo. En una fecha patria como el 9 de julio, el arquero argentino se convierte en un símbolo de la argentinidad, dentro y fuera de la cancha. Su pasión por el país y su forma particular de expresarla lo han convertido en un referente para muchos argentinos.

Las Cábalas del Dibu Martínez

En su momento, el Dibu confesó que siempre lleva imágenes de su familia durante el partido. “Siempre me pongo las de mis nenes en la derecha, y la de mi familia de Mar del Plata en la izquierda. ¡Eso no puede cambiar!”, aseguró el arquero del Aston Villa.

Por otra parte, el deportista reveló que tiene otra cábala para que él y sus compañeros no se lesionen y, así, terminen con buen estado físico. “Nunca pido ganar, sino que yo y mis compañeros terminemos bien el partido y que sea lo que dios quiera”, dijo.