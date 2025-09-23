Qué dijo el padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro a Dembélé Mounir Nasraoui realizó unas polémicas declaraciones luego de que su hijo no fuese reconocido como el mejor jugador del mundo.

Mounir Nasraoui, el padre del futbolista español Lamine Yamal, realizó unas polémicas declaraciones luego de la gala del Balón de Oro celebrada este lunes y aseguró que “aquí ha pasado algo muy raro”.

En declaraciones al medio español “El chirinquito”, Nasraoui dio su punto de vista sobre el premio que recibió el francés Ousmane Dembélé, donde su hijo de solo 18 años terminó en la segunda posición: “No diré robo, pero es el mayor daño moral a un ser humano”.

Y añadió: “Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, no hay rivales”.

Por último, advirtió que “aquí ha pasado algo muy raro”, aunque adelantó que “el año que viene será el Balón de Oro español”.

Lamine Yamal tuvo una gran temporada 2024/25, en la que anotó 18 goles y repartió 25 asistencias en el Barcelona, equipo con el que además fue clave para conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, fue clave para llegar a las semifinales de la UEFA Champions League, donde cayeron en una serie inolvidable ante el Inter de Milán.

Como si esto fuera poco, Yamal también tuvo un rol fundamental con la selección de España, que llegó hasta la final de la UEFA Nations League, instancia en la que perdieron por penales frente a Portugal.

Dembélé, por su parte, tuvo una temporada increíble con el PSG, en la que anotó 35 goles y repartió 14 asistencias que fueron claves para ganar la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa.