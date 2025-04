¿Qué es de la vida de Zacarías Morán? El sanjuanino que debutó en River y se reinventó en Estados Unidos El caucetero se fue con 11 años a Buenos Aires. Ahora sueña con Europa.

Caucetero, familiero y enamorado del fútbol de Andrés D´Alessandro. Zacarías Morán Correa tomó la decisión más importante de su vida a los 11 años, cuando apareció River en su vida. Sus padres lo acompañaron en su deseo de trasladarse a Buenos Aires para vivir en la pensión del Millonario ya que el llamado del club de Núñez había sido con un mensaje claro: “Queremos que vengas y te quedes la semana que viene””

En diálogo exclusivo con BOLAVIP, Zacarías Morán Correa repasó su infancia, la adolescencia en la pensión de River donde compartió con Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Emanuel Mammana, solamente por nombrar algunos. Cómo fue su relación con Marcelo Gallardo, la lesión que demoró su debut en Primera, el gran gesto que tuvo Leo Ponzio, las salidas a préstamo fallidas, sus cuatro años en Estados Unidos y el vínculo que mantiene con sus ex compañeros, que ahora brillan en la Selección Argentina.

En esta nota de BOLAVIP, qué es de la vida del sanjuanino:

-Sos de San Juan, provincia en la que es muy fuerte el hockey sobre patines, ¿siempre jugaste al fútbol o probaste con otros deportes?

-Siempre fue el fútbol. Desde los 4 años empecé a jugar ahí en mi pueblo, que se llama Caucete. Muchos de mis amigos jugaban al hockey sobre patines, me encanta ir a verlo hoy en día, pero nunca lo jugué. Yo siempre jugué al fútbol, me encantaba.

-¿Quién era tu ídolo de la infancia?

-Cuando era chico me encantaba D´Alessandro en la primera época de River, por suerte después lo tuve de compañero, no había nadie más. A Maradona no lo llegué a ver como sí pudieron mis padres y mis tíos.

-¿Cómo apareció River en tu vida?

-En su momento, River fue a probar a San Juan, había tres días de prueba y yo no sabía. Tenía 10 años, el lugar de prueba quedaba lejos de mi casa. Mis amigos se iban a ir a probar y fui una tarde y terminé probándome a las 11 de noche. Había muchos chicos y se hizo muy largo. Me acuerdo que fui con mi viejo. Jugué 20 minutos y uno de los de River me preguntó bien mis datos y si el teléfono que había dejado era ese. Me acuerdo que me fue bien, pero éramos millones, je, así que no pensé que podían llamarme.

-Pero te llamaron…

-Sí, yo después de esa prueba seguí jugando en mi escuelita, me acuerdo que habíamos ido a jugar un torneo a Mendoza donde jugamos contra algunos clubes de Buenos Aires como Vélez y algunos habían preguntado mi nombre, pero no pasó nada. A los meses de esa prueba de River me llamaron y querían que me probara en Buenos Aires. Fuimos y la idea era que sea una experiencia más, pensé que no había chances que yo juegue en River. Siempre les voy a estar agradecido a mis padres porque me dejaron vivir esa experiencia.

-Y quedaste en River.

-Viajamos varios desde la zona de Cuyo, algunos se iban a probar a Vélez, otros a Boca y otros a River, por suerte yo fui a River. Estuve una semana, me acuerdo que estaba mi papá y también el técnico de mi escuelita. El primer día que entrenamos, a mi viejo le dicen que querían que me quede en Buenos Aires a partir de la semana que viene. Yo tenía once años y me acuerdo que mi papá me preguntó qué pensaba si de River me decían que me quede, como tanteándome. Yo era muy familiero, pero cuando me preguntó eso ni lo dudé, le dije que me quería quedar en River.

-¿Es verdad que casi vivís con la familia de Augusto Batalla?

-Sí, es muy graciosa esa anécdota. Yo estaba por firmar y me acuerdo que estaba mi papá, Gabriel Rodríguez y gente de River, pero también estaba la mamá de Augusto, porque como en ese momento no había lugar en la pensión, yo me iba a ir a vivir con los Batalla. Son personas increíbles y yo a Augusto lo quiero como a un hermano. Al final eso no pasó porque se liberó un lugar en la pensión, pero de ese gesto no me voy a olvidar más, son una familia que quiero mucho. Igualmente compartí mucho con ellos, porque los fines de semana sí me quedaba en su casa.

-¿Fue duro dejar San Juan con apenas 11 años?

-Sí, me acuerdo que un sábado volvemos a San Juan y tenía una idea de lo que estaba pasando, pero tenía once años. Estuve toda esa semana en mi casa, tuve que ir a la escuela a avisar que me iba a Buenos Aires, también despedirme de mi familia. Lo de mis padres fue increíble, me dieron la libertad para cumplir mi sueño. Nunca había tenido la experiencia de haberme ido solo a ningún lado.

-¿Qué recuerdos tenés de la época de la pensión?

-Yo llegué a la pensión de los más chicos, la que estaba frente al club. Nos cuidaba un matrimonio, Anita y Enrique, que son próceres de River. Para nosotros fueron muy importantes, nos cuidaban como a sus hijos. Los primeros tres años estuve en esa pensión y después fui a la de los grandes y ahí compartí con Mammana, Montiel, Martínez Quarta, por nombrarte algunos de los chicos que llegaron a Primera. Mi recuerdo de esa época es hermosa. Me acuerdo que había un teléfono fijo y teníamos tiempo limitado para hablar con nuestras familias. En la pensión hice grupos de amigos, caso que vas armando tu familia.

-¿Hubo épocas duras ahí?

-Sí, obvio, como en la vida. Me acuerdo de tener que consolar compañeros cuando tuvieron pérdidas familiares, también cuando se extraña a la familia. Mismo cuando se terminaba un año y algunos no seguían, pero así es el fútbol. Pero la verdad que me quedo con lo bueno y yo soy un agradecido a River porque la etapa de la pensión fue muy linda y tengo muchos recuerdos de esa época. Se armó una muy linda familia y de hecho, hoy en día me escribo cada tanto con personas de aquella época, como por ejemplo los cocineros.

-Sos de la 96, una categoría que tuvo grandes jugadores que terminaron llegando a Primera, ¿quién te sorprendía más en Inferiores?

-Seba Driussi siempre tuvo un plus físico, de pegada y de fuerza, era un animal. Me acuerdo también de Lucas Boyé, que llegó en Séptima, era mirarlo y saber que era un chico que iba a llegar a Primera, era un jugadorazo, además un pibe bárbaro. Ema Mammana también, no te puedo nombrar a uno, era una categoría terrible, muy buena.

-Siempre se dijo que desde que llegó Gallardo, las Inferiores tenían que jugar como la Primera, ¿es verdad o mito?

-No me acuerdo eso, nunca lo escuché. Sí jugábamos con enganche como la Primera, pero no tengo el recuerdo que nos bajen esa línea.

-¿Te acordás las primeras charlas con Gallardo? ¿Cómo se vinculaba con ustedes?

-Al principio éramos sparrings, te llamaban a Reserva y lo hacíamos así. Cuando hice mi primera pretemporada ahí ya cero sparring. Ahí Marcelo nos llamó y nos fue claros y nos dijo que éramos parte y que estábamos ahí para ganarnos un lugar, que si nos veía bien nos quedábamos en Primera y sino volvíamos a Reserva, fue muy honesto siempre desde el comienzo y eso el jugador lo valora mucho.

-¿Cómo fue compartir ese plantel con campeones de América?

-Yo subo a Primera porque me estaba yendo muy bien en Reserva, pero la verdad es que yo delante tenía a Ponzio, a Nico Domingo y recién habían llegado Arzura y Rossi. A esa pretemporada de Orlando fui porque Marcelo me vio bien. Me quedé en Primera porque me vio bien, de hecho jugó algunos amistosos de pretemporada y ahí te muestra lo que es Gallardo.

-¿Cómo te veías para competir con ellos?

-Yo estaba muy bien. Había hecho una gran pretemporada y hasta la lesión, que viene meses después, sabía que estaba bien en la consideración de Marcelo. También sabía que ser titular en ese River no era fácil, pero confiaba que con el paso del tiempo se podía dar. Ellos ya habían visto lo que podía dar, pero la realidad es que la lesión me complicó bastante. Una rotura de ligamentos es un freno muy grande.

-¿Cómo fue la convivencia con Ponzio?

-Con Leo al principio era mirarlo como un ídolo, intentar aprender mirándolo. La verdad que conmigo siempre se portó muy bien, fue un gran compañero. Compartíamos mates y demás. Como profesional era increíble, aprendí mucho de él. Me hubiese encantado tener la derecha y la zurda suya para hacer esos cambios de frente. Es más, me acuerdo que en una pretemporada, de la nada, me regala un mate. Un gesto que para él capaz fue nada, pero para mí fue todo.

-El 25 de mayo de 2017 fue tu debut en Primera, ¿qué se te pasó por la cabeza?

-El fin de semana anterior había jugado en Reserva, pero me acuerdo que cuando empieza esa semana me dijeron que estaba la chance de jugar contra Independiente Medellín por Libertadores. El día anterior, que se hace pelota parada ahí ya me vi en el equipo titular y desde el cuerpo técnico me dieron confianza. Me costó mucho llegar a Primera y estaba feliz. La lesión me retrasó el debut, fue muy duro. Más allá de los nervios y la presión, yo estaba en un momento de disfrute, quise quedarme con el mejor recuerdo y así fue. Fue increíble jugar en el Monumental por Copa Libertadores y en el cumpleaños de River. Me acuerdo que concentré con Seba Driussi.

-¿Qué hiciste con esa camiseta?

-Esa fue para la casa de mis viejos. Siento que fue en agradecimiento por el esfuerzo que hicieron ellos. Tengo varias de mis camisetas ahí, pero esa es especial.

-¿Cuáles eran tus expectativas para el segundo semestre de 2017?

-Yo sabía que la tenía que seguir peleando de abajo, terminé yendo varias veces al banco y viajando muchas veces, pero no me consolidaba. Venía de la lesión y sabía que físicamente tenía que ponerme a tono de mis compañeros, sabía que corría de atrás. En River nadie te regala nada, pero mi misión en ese momento era seguir preparándome por si se daba.

-¿Por qué decidiste salir a San Martín de San Juan?

-De River no te querés ir nunca. Tuve una charla con Marcelo y fue muy honesto, me dijo que necesitaba que juegue. En River iba a seguir en Reserva y eso no le servía ni a Marcelo ni a mí. Entonces aparece la oportunidad de San Martín de San Juan y me gustó. Lamentablemente me rompí la otra rodilla y fue todo cuesta abajo. Igualmente tengo palabras de agradecimiento para la gente de San Martín porque me permitieron hacer la recuperación donde quería y se portaron muy bien en todo sentido.

-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando tuviste la misma lesión en la otra rodilla?

-Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero desde River se portaron muy bien, en cuanto se enteraron, me llamó Enrique Confalonieri, que es un gran amigo y me dijo que venga a Buenos Aires a hacer la recuperación. En San Martín me lo permitieron, así que muy agradecido. Gestos como el de Enrique y muchos más hicieron que siga adelante, porque cuando te pasa eso siendo tan joven hasta pensás en dejar en fútbol.

-¿Qué te dejó la etapa en San Martín?

-El recuerdo que se portaron muy bien conmigo en la lesión. Fue un préstamo de 18 meses, el equipo no estaba muy bien, yo tuve tres técnicos y no muchas oportunidades. Primero por la lesión y cuando estaba recuperado, el entrenador se decantó por los más grandes porque el andar del equipo no era el esperado. Fue una experiencia más personal que futbolística.

-¿Qué balance hacés de tu paso por Chacarita?

-Lo de Chacarita se da porque me lleva Patricio Pisano, él había sido ayudante de Coyette en San Martín y me conocía. Me pareció muy buena la propuesta y me fui para Chaca. Lo de la gente fue increíble. Me tocó un momento difícil del club, a Patricio lo echaron a la tercera fecha, arranqué como titular y capitán. En un año en Chaca tuvo tres técnicos, el que vino después de Patricio me limpió, yo ya me la veía venir. En un momento, el Chaucha Bianco relegó a un grupo de jugadores porque le pintó relegar, lo que decía era que había llegado mucha gente con Pisano. En un momento, los más grandes le dijeron que nos deje volver a entrenar con el grupo y lo hicimos, pero no fue sencillo. Después llegó el Pampa Biaggio, pero ahí arrancó la pandemia y se terminó Chaca.

-De ahí pasaste al fútbol de Estados Unidos para jugar en Richmond Kickers, ¿cómo te llegó y qué te atrajo de la propuesta?

-Empezó la pandemia y se hizo eterna. En Argentina no abría más el fútbol y yo tenía amigos en Estados Unidos y veía como todo volví a la normalidad. Por suerte en un momento dejé de entrenar en el balcón de mi casa para hacerlo en el predio de Ezeiza, porque todavía tenía contrato con River. Agradezco a River que me permitió entrenar en campo, pese a que no era tenido en cuenta. Me acuerdo que entrenábamos con el Pola Rossi, Carlitos Auzqui y Tomi Andrade. Desde marzo hasta octubre sin competir fue duro, estaba un poco cansado. A mí siempre Estados Unidos me atrajo, de hecho, antes de pasar a San Martín de San Juan se me había dado la posibilidad de Orlando City, pero no se dio y me quedé con las ganas. Ya en noviembre de 2020 se contactan conmigo y me dicen que conocían mi situación y que querían contar conmigo. Lo hablé con un amigo y me cerró, al principio dije que no, pero después cambié de opinión. Lo hablamos con mi pareja y decidimos hacerlo y no me arrepiento para nada.

-A mediados de 2024, en plena Copa América, fuiste a visitar a viejos conocidos a la concentración de la Selección Argentina, ¿cómo fue eso?

-Yo mantenía contacto con el Chino, Cachete y Pala. Sabía que ellos iban a estar en Washington, entonces les mandé un mensaje diciendo que tal vez iba a visitarlos cuando estén ahí. Ellos me dijeron que sí, que vaya. Me acuerdo que yo entrenaba y al otro día también, me acuerdo que mi hijo Valentín era muy chiquito. Estábamos a dos horas y le consulté a mi pareja si tenía ganas y nos mandamos y fue espectacular la experiencia. El Chino me dice que vayamos y me pasa el contacto de uno de los muchachos de seguridad de la Selección así me contactaba y nos dejaban pasar. Me acuerdo que estaba toda la manzana cerrada y la gente se quejaba por eso, ja. La cuestión es que entramos y el Chino baja con Cache y Pala y dicen de tomar unos mates en el lobby del hotel, ahí nomás se llenó de gente, así que subimos y fuimos a un lugar muy tranqui. Me acuerdo que les llevé unas camisetas de mi equipo y ellos me dieron las de la Selección. Es un hermoso recuerdo que también demuestra la humildad de ellos.

-¿Cómo fue la salida de Richmond Kickers y qué es de tu presente?

-La salida fue porque sentí que se había terminado un ciclo después de cuatro años y si bien podía dar más, sentía que ya estaba. Quería tener otras experiencias y ver qué onda y me la jugué. Tuve algunos sondeos desde Europa y ahora estoy a la espera, busco una oportunidad. Necesito que se solucionen algunas cuestiones de papelerío para poder jugar, pero la idea es hacerlo lo antes posible y jugar en Europa, que también es algo que siempre quise.