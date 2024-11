“Queda otra final, todavía no ganamos nada”: la palabra del “héroe” de San Martín en Floresta Nazareno Funes llegó a su noveno gol con la camiseta verdinegra y lo dejó al equipo de Concepción encaminado para sellar su clasificación a semifinales.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Está dulce. Este sábado por la noche Nazareno Funes estuvo en el momento justo y el lugar indicado para aprovechar el error de All Boys y anotar el único gol para San Martín en Floresta. El delantero verdinegro expresó sus sensaciones tras el encuentro que lo dejó a su equipo a 90 minutos de clasificar a la semifinal pero le puso paños fríos a la situación.

“Sabíamos que en esta cancha ellos son fuerte pero vinimos hacer nuestro partido. Fue la primera final, todavía no ganamos nada”, manifestó el goleador.

Sobre cómo se dio el gol que le dio la victoria a su equipo en Floresta, el oriundo de Rosario manifestó: “Nos encontramos con el partido que trabajamos en toda la semana y gracias a Dios me quedó una, hubo otras pero no las pude convertir. No esperaba que el defensor de ellos se equivocara pero se dio. Ahora se nos viene una nueva final y vamos a seguir trabajando para dar lo mejor”, comentó quien este sábado llegó a los 9 goles con la camiseta verdinegra.