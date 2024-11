Quién es Enzo Barrenechea, la sorpresa de Lionel Scaloni en la Selección Argentina Salido de las inferiores de Newell's, debutó en Juventus contra el PSG de Messi, compartió plantel con Dibu Martínez por unos días y cumplió su sueño de ser citado a la Albiceleste.

Este martes, la Selección Argentina dio a conocer a los 28 convocados por Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 donde visitará a Paraguay el jueves 14 y recibirá a Perú el martes 19 en La Bombonera. La gran sorpresa dentro de la lista tiene como protagonista a Enzo Barrenechea, volante de 23 años que actualmente se desempeña en Valencia.

Nacido el 22 de mayo de 2001 en Villa María, Córdoba, Enzo Alan Tomás Barrenechea se inició en las divisiones inferiores de Newell’s pero fue vendido antes de debutar en Primera División. En el verano de 2019 emigró al Sion de Suiza y, todavía sin minutos en la máxima categoría, fue transferido nada más y nada menos que a Juventus. “Fue una decisión difícil cuando vino la propuesta de la Juventus. No me veía en otro club que no sea Newell’s, era mi máximo sueño jugar y debutar ahí, pero era un gran paso en mi carrera y ayudar en lo económico al club”, declaró alguna vez con Gastón Edul.

Luego de pasar por las categorías inferiores, le llegó su estreno con el primer equipo el 2 de noviembre de 2022, en Champions League y contra el París Saint-Germain de Lionel Messi y compañía. “Fue una locura, un día que va a quedar para siempre grabado en mí. Fueron muchas cosas en muy poco tiempo pero le digo a todos que mi debut pasó a segundo plano porque para mí lo mejor y lo más lindo que me pasó es haber conocido a Leo (Messi), darle un abrazo y decirle que lo cagaba amando”,aseguró.

Un préstamo fructífero y el sueño de la Selección: “Si no es en Argentina, no juego en ningún lado”

Con una lesión de ligamento cruzado de por medio, Enzo Barrenechea apenas pudo jugar cinco partidos en Juventus y emigró a préstamo al Frosinone, también de la Serie A, junto a Matías Soulé en busca de rodaje. En el club de la ciudad homónima se ganó un lugar importante dentro del equipo y disputó 39 encuentros entre liga y Copa Italia, donde anotó su primer tanto en una goleada 4-0 sobre Napoli en octavos de final.

Barrenechea y el sueño de jugar en la Selección ArgentinaBarrenechea y el sueño de jugar en la Selección Argentina

Con su nivel en crecimiento, volvió a estar en el radar de Lionel Scaloni, que en 2018 lo había llevado a entrenar con la Sub 20 de cara al Torneo L’Alcudia, el cual finalmente no jugó. “Yo no sabía nada, un día estábamos haciendo físio, llegó Mati Soulé y me dijo que Scaloni había dado una entrevista y que nos había nombrado a nosotros, que nos estaba siguiendo. Fue un algo muy lindo, es un sueño estar ahí sin dudas y es lo máximo que tengo yo. Eso me motivo aun más para dar lo mejor de mí en el día a día”, expresó. “Si no es en la Selección Argentina no juego en ningún lado. Estoy esperando cumplir mi sueño. Si bien uno lo veía lejos, el sueño está siempre ahí, las ganas de estar están siempre”, concluyó.