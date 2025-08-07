Quiénes son los principales candidatos a ganar el Balón de Oro Lamine Yamal y Ousmane Dembele pican en punta, pero hay otras opciones que no están lejos. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, los únicos argentinos en la selección previa.

La organización del Balón de Oro dio a conocer los 30 ternados que competirán por ver quién es el mejor futbolista del mundo. Los que pican en punta son Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y Ousmane Dembele, figura preponderante del PSG.

Entre los aspirantes se encuentran los argentinos Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool), que cuentan con un gran presente, pero difícilmente tengan chances de ganar el premio. Quedó afuera Enzo Fernández, de gran temporada en el Chelsea, y campeón del Mundial de Clubes.

En cuanto a las posibilidades del Toro, tuvo una muy buena temporada con el Inter, pero no pudo ganar ni la Champions, ni la Serie A, que quedó en manos del Napoli. Por su parte, el volante nacido en Argentinos Juniors, se consagró campeón de la Premier League, algo que sin dudas es valorable, pero no definitivo para ganar este tipo de premios.

Los grandes elegidos para este Balón de Oro son Lamine Yamal y Osumane Dembele, que fueron grandes figuras en sus equipos y lideran la acarrera para ser elegidos como los mejores del mundo.

El delantero del Barcelona es el nuevo crack mundial y muchos lo comparan con Lionel Messi. Hace algunas semanas, el conjunto catalán le hizo un nuevo contrato, uno de los más importantes del fútbol actual, y le reservó la camiseta número 10. Entre sus logros de este año está la consagración en LaLiga y sus muy buenas actuaciones personales.

En cuanto a Dembele, también tiene muchas chances de quedarse con el premio. En primer lugar, fue protagonista total del PSG de Luis Enrique, que ganó de punta la Ligue 1. También, fue parte fundamental en la consagración en la Champions League, lo que le suma mucho en la carrera por ser el mejor del mundo.

Pero lo más importante del francés no solo fueron los títulos, sino el cambio que hizo en su juego. Tal como destacó su entrenador, Dembelé le agregó marca y sacrificio a su estilo y hoy es un futbolista mucho más completo.

En un tercer casillero surgen algunos nombres importantes, aunque están un escalón por debajo del español y el francés. Cole Palmer, figura del Chelsea campeón del Mundial de Clubes, aparece como opción para ganar el Balón de Oro. Tampoco se puede descartar a Mohamed Salah, máximo goleador extranjero en la Premier League, y figura del Liverpool campeón.

Más atrás, en el orden de mérito, se ubican otros nombres importantes: Kylian Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Vitinha (PSG) y Raphina (Barcelona).

La revista France Football entregará el Balón de Oro en la ceremonia que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025, con sede en el Teatro du Châtelet ubicado en París, Francia.