Raúl Sánchez y su objetivo de sacar a Desamparados de donde está: “No usaría a Sportivo con fines políticos” A la espera de elecciones en Puyuta, otro candidato se presenta. Fue presidente en el ascenso del 2004 y busca repetir. "Quiero que se deje de hablar de Desamparados por cosas extrafutbolísticas".

Raúl Sánchez es un hincha archi reconocido en Sportivo Desamparados. Fue presidente hace más de 20 años cuando logró ascender al Víbora al viejo Argentino A después de su paso por la B Local. Oriundo de la Villa Zavalla, cuna y base de Sportivo, el expresidente busca volver al ruedo. Todavía sin fechas para las Elecciones pero se prevé que el llamado sea en lo inmediato, Sánchez se presentará con su lista: “Resurgir Puyutano”

En una entrevista con DIARIO DE CUYO, el expresidente dijo que “nunca usaría a Desamparados para hacer política” y que buscará que los medios y las páginas deportivas vuelvan hablar del club por temas netamente deportivos y no por cosas extrafutbolísticas.

Sánchez, fue el presidente desde el 2003 al 2006, en la época en donde el Víbora brilló en el Argentino B, ascendió al Argentino “A” e incluso llegó a jugar la final del certamen en esa primera temporada. A sus 63 años, el candidato afirmó que lleva meses trabajando en esta lista, incluso mucho tiempo antes que Desamparados perdiera la final del Regional Amateur ante Ben Hur. El candidato a presidente competirá con la lista “Por Desamparados” que encabeza Nélson López, y con el oficialismo que hoy tiene a Augusto Pérez como presidente del club del barrio Patricias Sanjuaninas.

-¿Porqué fue la decisión de presentarte como lista?

–Porque es una necesidad el cambio. Nosotros vemos que el nombre Sportivo Desamparados se ha visto manchado con cosas extra futbolísticas y no queremos eso. Nosotros somos un club reconocido a nivel en el interior del país como un club por sus hazañas deportivas, entonces creemos que Sportivo no tiene que estar mezclado en cosas que no sean lo deportivo y lo futbolístico, ya sean apuestas, lo que sea, problemas de índole que no son deportivos. Apuntamos a que Desamparados vuelva a estar en otra categoría, no en el fútbol como está, que estamos en la mitad de la tabla. El primer objetivo es clasificar a una categoría superior y ahí seguir avanzando.

-¿Cómo te llevas con la actual Comisión? ¿Conoces el estado económico del club?

-Yo no voy a hablar mal del presidente, de la gente que está. Pero no sé cuánta plata hay, cuáles son los gastos, cuál es el presupuesto que tiene, cuántos son los empleados que tiene en blanco el club para poder hacer frente a esto. Sí me parece que nosotros haciendo una buena campaña deportiva, el hincha volverá a la cancha a pagar su entrada y muchos van a volver a ser socios. Hablé con muchos hinchas y hay un descontento con la gente que está en este momento en la institución, habrá que ver qué hicieron mal.

No sabemos el estado financiero ni económico. Queremos ver qué es lo que pasa en la escuela de fútbol, evaluar por qué muchos chicos se van del club cuando la edad de Quinta, Sexta División y no entendemos porqué. Será porque no hay una persona, un grupo, una política para sostenerlos dentro de la institución. Nuestro caballito de batalla es que Desamparados vuelva a ser lo que ha sido. Queremos que Desamparados figure en los diarios por otras cosas no porque hay sospechas de esto u otra cosa, problemitas por acá por allá, que se meten en la cancha, que invaden la cancha. Que los jugadores no cobran, no queremos eso.

-¿Pensás que la gente está dolida después de la final perdida por el regional? ¿Por eso cuesta convencerlos de que vuelvan?

-Por supuesto que la gente está enojada. No conozco bien el número fino pero alguien nos comentó que en diciembre teníamos cerca de 350 socios y que ahora en mayo habían pagado la cuota 240. Perder 100 socios significa que 100 personas dejan de creer. Por eso insisto en que Desamparados tiene que volver a ser creíble para que cuando le toquemos la puerta al empresario, al comerciante, a quien sea, nos colabore. Por eso con los muchachos que van a estar con nosotros y gente nueva podemos llegar a ser creíbles como antes. En la parte comercial, empresarial todos me dicen que tiene que haber un cambio.

-¿Tomás como un desafío esto de volver a ser candidato a presidente? Digo, por el momento institucional que vive Sportivo…

-Lo tomo como un desafío con el dolor de mi corazón. Soy de la Villa Zavalla, cuna y base de Sportivo Desamparados, a este club lo he mamado con mi mamá, con mi padre, que eran fanáticos de Sportivo, y lo veo doloroso en la situación que está, que se hable de Sportivo por cosas extra-futbolísticas. Yo cuando fui presidente estuve un periodo y me fui. Me fui no porque había fracasado, porque perdí la final con Ben Hur pero lo ascendimos dos categorías, y me fui. Yo no busco a Desamparados como una plataforma para saltar a otra cosa. No usaría a Sportivo con fines políticos, ni para crecer en ningún otro ambiente, lo hago porque soy hincha y fanático de Sportivo Desamparados.

-¿Quiénes te acompañan?

-En nuestro grupo hay mucha gente que estuvo en comisiones anteriores. Fui presidente hace 20 años pero tengo las ganas y conozco formas y cosas para hacerlo con grupos de trabajo para que distintos muchachos estén abocados a ciertas cosas del club y nosotros como dirigentes, como cabezas de grupo y cabezas del proyecto seamos los que bajemos hacia abajo con las cosas para la institución. Queremos también mejorar ciertas cosas de edilicia, el tema de camarines, de baños, pero sobre todo en lo deportivo, que el socio vuelva a hacerse socio. No puede ser, nosotros Desamparados jugamos con 15 mil o 10 personas y no tenemos 400, 500 socios que paguen la cuota.

-¿Por ahí no se piensa con algún otro beneficio para el socio?

-El socio paga la cuota solamente para ir a ver Desamparados. Al ser un club netamente futbolero el hincha quiere ver fútbol y si quiere pasar un fin de semana se va a ir a un club social. Yo creo que el hincha de Sportivo necesita resultados deportivos. Por el valor que se paga en este momento que son 10 mil pesos, como están las cosas y como está la situación no creo que se le pueda brindar nada más que solamente una rebaja de la entrada. Nosotros tenemos que ser creíbles para que el socio pague la cuota. Si formamos un buen plantel, clasificamos y estamos en condiciones de ascender, la gente va a volver.

-En el caso que ganen, ¿se habló ya del próximo Regional Amateur? ¿Crees que hay una base?

-Estoy yendo a la cancha y creo que hay una buena base que habrá que trabajarla y reforzarla. Hay buena base y con un par de refuerzos creo que podemos andar bien. Con respecto al cuerpo técnico habría que hilar muy finito si en San Juan hay un cuerpo técnico para lo que Desamparados pretende que es subir rápido. He conversado con Daniel Garay que es un histórico que nos ascendió hace 14 años y me dice que hay que volver a las bases, jugar con jugadores nuestros y reforzar con 4 o 5 refuerzos si son de afuera de la provincia que vengan con camiseta puesta. Dani no creo que quiera ser técnico, pero sí me parece que nos puede aportar sabiduría, es profesional de educación física. Hablé con exjugadores como Ema Guirado, Silvio Prieto, he hablado con otros muchachos que están dispuestos a colaborar si es un proyecto serio. Yo no digo que hay que reestructurar todo, pero sí creo que hay que mejorar bastante.

-Incluso hay muchos jugadores de Desamparados repartidos en otros clubes…

-Tal cyal, tenemos que repatriar a todos esos chicos. Tenemos que volver a lo que ha sido la cuna y base de Desamparados que son volver a los jugadores nuestros. En la Selección Sanjuanina tenemos varios jugadores y muchos en préstamo de otros clubes, pienso que tenemos que reclutar a esos chicos. Nos va salir más barato traer cinco jugadores afuera con camisetas puestas y pagarles hospedaje, dónde vivir, darle de comer, y el resto con chicos nuestros.

-¿Será una misión dificil presidir Desamparados?

-Seguramente por lo que la historia de este club exige pero no estamos solos y esto se tratará de un trabajo en equipo. Como dirigencia vamos a formar comisiones de trabajo, que se ocupen de distintos sectores, uno que se encargue del plantel, otro de hospedaje para los jugadores, otro de obras y así, que cada integrante cumpla una función específica. Tenemos que tener un equipo de 25 personas que tienen que trabajar. Lo escucho decir al presidente actual que empiezan con 25 y terminan trabajando 5 y es verdad. Pero porque hay delegar responsabilidades. Lo único que se es que si asumimos en Desamparados vamos a llevarlo a donde este club merece.