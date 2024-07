Revelan el impactante valor de las joyas que le robaron a Thiago Almada en París Según la denuncia de Javier Mascherano, el jugador del Botafogo fue el principal afectado por el presunto delito.

Javier Mascherano dio a conocer que la Selección argentina había sufrido un robo en la previa del partido ante Marruecos por los Juegos Olímpicos. El afectado fue Thiago Almada, jugador del Botafogo, al que le sustrajeron cosas en la concentración.

Según informó el sitio francés BFMTV, al jugador argentino le robaron algunas joyas por un valor estimado de 50 mil euros, entre los que estarían un anillo y un costo reloj.

El medio francés indicó también que “no se constató ningún allanamiento o intrusión en el lugar del robo”, por lo que el argentino debería hacer la denuncia para que se aclare un poco más la situación.

Después del escandaloso final que tuvo el partido que la Selección argentina Sub 23 perdió 2-1 ante Marruecos en el debut de los Juegos Olímpicos, Javier Mascherano hizo explosivas declaraciones y denunció que, horas antes, la delegación había sufrido un robo en el predio de la concentración.

“Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltó un reloj y anillos en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos, no quisimos decir nada, ya está. Después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a personas de la delegación no las dejan entrar al vestuario”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Sobre el bochorno que se vivió en el partido, señaló: “Los tres capitanes de Marruecos no querían seguir jugando. Nuestra postura era no jugar más, tiraron un millón de cosas. Se paró un partido siete veces. Falló siete veces la seguridad, eso no me pasó nunca como jugador. Esto no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos”.

“No tengo una explicación para darles a los jugadores, no qué qué pasó. Es un papelón”, recalcó.

“El partido ellos suspenden por la seguridad, nunca hablaron de la revisión. A la hora empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dieron explicaciones”, recalcó el DT.

Y cerró: “No nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, tampoco que nos tomen el pelo como hoy. Hay que dar vuelta la página y quedarse con la cosas positivas para buscar las dos victorias que necesitamos para clasificar”.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en los Juegos Olímpicos

La Selección argentina enfrentará a Irak el sábado 27 a las 10, en Lyon.