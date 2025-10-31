River busca alternativas: Montiel sufrió una lesión y quedó en duda para el Superclásico El defensor de la Selección argentina se hizo estudios por la molestia en la articulación y fue descartado para jugar este domingo ante Gimnasia.

En medio de una crisis futbolística inédita bajo la dirección de Marcelo Gallardo, River sumó un motivo de preocupación: el defensor Gonzalo Montiel quedó en duda para el Superclásico del domingo 9 de noviembre, al confirmarse este viernes un esguince en su rodilla izquierda.

El lateral derecho se lesionó en el entrenamiento del miércoles y al día siguiente volvió a presentar dolor en la articulación, lo que encendió las alarmas de un posible compromiso ligamentario.

Sin embargo, los resultados de los estudios arrojaron que solo se trató de un esguince. La lesión lo dejó automáticamente al margen del partido del próximo domingo ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental.

En River son optimistas acerca de la presencia de Cachete en el Superclásico del domingo 9 de noviembre en la Bombonera, aunque esa posibilidad estará ligada a la evaluación diaria que le realizará el cuerpo médico.

Los problemas físicos y la rotación dispuesta por Gallardo ante la triple competencia del equipo hicieron que Montiel pudiera jugar apenas siete partidos del actual Torneo Clausura.

Las alternativas de Marcelo Gallardo

Ante la baja de un titular indiscutido como el campeón del mundo, el DT de River deberá modificar la estructura del equipo para recibir el domingo a un rival que llega urgido en la pelea por la permanencia.

El reemplazante de Montiel saldrá ante Fabricio Bustos y Milton Casco. El exIndependiente es el sustituto natural pero el rendimiento irregular en sus últimas apariciones podrían llevar al entrenador a considerar la opción del experimentado Caso.

La defensa de River podría incluso sufrir más de una ausencia ante Gimnasia si Gallardo decide preservar a los otros tres titulares que están al límite de amonestaciones, con el riesgo de perderse el Superclásico si suman una más. Ellos son Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.

La probable formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.