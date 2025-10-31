San Martín no toca demasiado y prepara el viaje a Mendoza por la Permanencia El plantel Verdinegro completará este sábado su preparación antes del Clásico de Cuyo.

Será, lejos, el Clásico de Cuyo más trascendente de los últimos años. Este domingo, San Martín se jugará una de sus cartas más pesadas buscando la permanencia en Primera, cuando visite a Godoy Cruz que está en la misma situación, apenas a un punto por encima del Verdinegro y con la chance que prospere el pedido de Aldosivi en AFA para que le descuenten los puntos que se le habían repuesto tras los incidentes con San Lorenzo y Talleres. Será un clásico decisivo. Y en el campamento de San Martín, el momento es positivo. La racha sin derrotas y los dos triunfos consecutivos potenciaron todo en el Verdinegro tanto como para decir que el entrenador Leandro Romagnoli no retocaría casi nada en lo táctico ni en los nombres para ir al ‘Feliciano Gambarte’.

El plantel sanjuanino completará este sábado su preparación con la última práctica en el estadio Hilario Sánchez y luego, viajará a Mendoza para esperar el partido del domingo a las 18.30 con el arbitraje de Andrés Gariano. Presidirá la delegación Verdinegra el presidente Jorge Miadosqui, con estrictas medidas de seguridad.

En lo futbolístico, Pipi Romagnoli se encamina a repetir los mismos once que le ganaron a Independiente. Matías Borgogno en el arco; en la línea de fondo, Ayrton Portilllo y Lucas Diarte por los laterales más Luciano Recalde y Tomás Lecanda como centrales. En el medio, el doble pivot de Nicolás Watson y Diego González, mientras que más adelantados, Tomás Fernández, Sebastián González y Horacio Tijanovich, quedando solo y libre arriba, Maestro Puch aunque sabiendo que Santiago Barrera tiene altas chances de ser el primer cambio.

San Martín entró en la recta final y ya sabe que el sábado próximo a las 21,30 recibirá a Lanús en San Juan en su último partido como local de la temporada. Pero este sábado, tendrá también que estar al pendiente de lo que Aldosivi haga recibiendo a Independiente Rivadavia en Mar del Plata desde las 14,45 y también de lo que Talleres logre en Liniers cuando visite a Vélez desde las 17 en los dos partidos que son claves para San Martín en esta fecha 14.

ASAD MOTIVADO

Después del entrenamiento vespertino del jueves, Omar “Turco” Asad brindó una conferencia de prensa en la que dejó en claro la magnitud del compromiso que se avecina.

“En el partido del domingo nos jugamos muchísimo. Hay mucha historia grande de Godoy Cruz en juego: este es un club que jugó copas internacionales y fue protagonista durante muchos años. Hace 15 temporadas que está en Primera y eso no se puede perder. Me contaron que ya no quedan entradas, así que la cancha va a explotar. Queremos que la gente se vaya feliz y empiece a ver a un equipo que reacciona”, expresó el DT con tono desafiante.

En lo futbolístico, Godoy Cruz sufrirá una ausencia importante en la mitad de la cancha: Nicolás “Indio” Fernández no podrá jugar por acumulación de amarillas. Su baja es sensible, ya que fue titular en todos los partidos del torneo y lució la cinta de capitán en los últimos siete encuentros. La buena noticia llega con el regreso de Santino Andino, quien vuelve tras disputar el Mundial Sub 20 con la Selección argentina y perfila para ser titular.

Asad mantendría un esquema clásico con cuatro defensores, tres volantes, un enganche y dos delanteros. Franco Petroli seguiría en el arco; Mateo Mendoza y Lucas Arce son fijas en defensa; Vicente Poggi y Guillermo “Pol” Fernández ocuparían el mediocampo, mientras que Andino acompañaría a Agustín Auzmendi en la delantera. Resta definir el segundo central, el lateral izquierdo, un volante y el enlace.