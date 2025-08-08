Rojo se despidió de Boca con una indirecta para Riquelme: “Hay cosas que prefiero guardarme” El defensor hizo una larga lista de agradecimientos, sin mencionar al presidente ni al actual entrenador, Miguel Ángel Russo.

Marcos Rojo se desvinculó formalmente de Boca y luego de firmar la rescisión de su contrato, publicó un mensaje de despedida con muchos agradecimientos, pero sin mencionar al presidente, Juan Román Riquelme, y al actual entrenador, Miguel Ángel Russo.

“Hay cosas que prefiero guardarme por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”, escribió el defensor, luego de firmar este viernes la rescisión de su contrato en una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires.

En su mensaje, Rojo agradeció “a los entrenadores, compañeros y todos los empleados del club” con los que compartió diferentes momentos en su ciclo de cuatro años y medio.

También fue autocrítico por sus equivocaciones y pidió disculpas a los hinchas: “Sé que, a veces, me equivoqué, pero quiero que sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo”.

El posteo de Marcos Rojo para despedirse de Boca

Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido a la vida siempre. Fueron 4 años y medio donde tuve la suerte de ganar 4 títulos con esta camiseta. Fui capitan durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable. Fue uno de los privilegios más importantes que tuve en todos mis años de carrera. Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué.

Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere.

Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían. Siempre nos acompañaron en todos lados y fueron los protagonistas de cada tarde o noche donde jugáramos. Son únicos.

Quiero agradecer a los entrenadores, a mis compañeros y a todos los empleados del club por este tiempo que compartimos.

Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas.

Gracias por esta aventura inolvidable. Los quiero y los voy a extrañar BOSTEROS.