Ruth Díaz, la sanjuanina que heredó el arbitraje de su papá y que logró hacer historia: “Es un sueño” La árbitro viene de firmar con AFA su primer contrato, convirtiéndose en la primera sanjuanina en lograrlo. Expresó que antes le costaba aceptar los insultos pero gracias al arbitraje lo resolvió.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ruth Díaz está viviendo un sueño. La chica a sus 25 años ya logró hacer historia para el arbitraje de la provincia convirtiéndose en la primera árbitro femenino de San Juan en firmar su contrato con AFA. La réferi heredó la pasión por el arbitraje de su papá, Juan Díaz y si bien reconoció que al comienzo le costaba escuchar los insultos, agradece al arbitraje profesión que le permitió controlar su carácter.

La joven árbitro que comenzó a prepararse a sus 17 años, firmó contrato hace unos días con la Asociación del Fútbol Argentino. Serán seis meses donde estará a prueba y deberá dar lo mejor para continuar con su sueño de seguir avanzando en la profesión. “Cuando me llamaron fue una alegría enorme porque era uno de los objetivos propuestos cuando empecé con el arbitraje”, expresó la chica que lleva casi 8 años en el mundo del referato.

La pasión por el arbitraje no solo que la heredó de su papá Juan Díaz, sino que prácticamente la mamó desde pequeña, acompañando siempre a su papá a las canchas cuando el tocaba dirigir pero también a las clases de arbitraje en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Ruth es la menor de tres hermanas pero ni Cecilia ni tampoco Ana -sus hermanas mayores- heredaron ese amor por el arbitraje. “Lo traigo en la sangre porque siempre estuve con mi papá, soy la mañosa y la que siempre lo siguió en todo lo que hacia, no había forma que no saliera futbolera”, expresa.

Justamente en el arbitraje uno de los puntos a manejar son los insultos. Ese punto Ruth destaca que fue el que más le costó aceptar cuando acompañaba a su papá y le tocaba escuchar los insultos que bajaban desde la tribuna y que ahora le toca recibir. “Es una de las partes más complejas del arbitraje, yo me enojaba muchísimo porque tenía un carácter fuerte, soy temperamental pero cuando empecé en esto, comencé a desarrollar muchísimas cualidades como controlar el carácter que tenía y diferenciar lo que es la gente y los jugadores. Aprendí a concentrarme en el partido. Me brindó disciplina, templanza, paciencia por eso ahora eso no es una molestia ni nada por el estilo”, comenta la árbitro.

Ruth junto a su papá Juan Díaz.

La chica, representante de ASAI, Asociación Sanjuanina de Árbitros Independientes, integra la tabla de méritos del Consejo Federal de AFA siendo la única de la provincia en tener aprobadas hasta el momento las pruebas físicas y está bien catalogada por parte de la AUDA -Unión de Árbitros Deportivos de Argentina-. Díaz agradece a su referente en el arbitraje femenino y es la sanjuanina Florencia Lorenzo. “Flor marca mis pasos a seguir, cuando yo comencé fue quien me apoyó y además ha logrado muchas cosas por el arbitraje sanjuanino”, manifestó.

En cuanto a lo más difícil que le tocó atravesar le pasó en una cancha del departamento Sarmiento. “Me pasó que en un partido por la Liga Sarmientina un jugador se negaba a que una mujer lo dirigiera, finalmente uno de mis compañeros de terna le explicó que a mí no me iban a cambiar y ahí entró ala cancha. A muchos jugadores al principio les costaba aceptar a una mujer pero eso ya cambió”, comentó.

Por último, la sanjuanina determinó sus objetivos a corto y largo plazo e instó a otras chicas sanjuaninas que quieran comenzar en esta profesión. “Lo que siento por el arbitraje es enorme. Mi sueño es seguir creciendo y ascendiendo en eso, que sea un orgullo para todos representar a San Juan. Ojalá que muchas chicas más se sumen y luchen por esto, con perseverancia y sacrificio se pueden conseguir los sueños”, cerró.