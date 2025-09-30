San Juan empezó a vivir el Mundial de Clubes con la presentación oficial en el Aldo Cantoni Se realizó la conferencia de prensa y este miércoles, con jornada completa, arranca la Fase Clasificatoria.

San Juan ya vive el Mundial de Clubes de hockey sobre patines pese a que este miércoles recién empezará la Fase Clasificatoria y es que en la sala de prensa del estadio Aldo Cantoni, quedó presentada oficialmente la gran fiesta. En una rueda de prensa a la que asistieron el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; presidente de la Agencia Deporte San Juan, Pablo Aubone; presidente del Comité Técnico de Hockey Patín de World Skate, Carmelo Paniagua; miembro del Comité Técnico de World Skate, Daniel Martinazzo; presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Roberto Roldán, quedaron detallados todos los aspectos de este certamen que se extenderá hasta el domingo.

Luego del exitoso Mundial de Clubes femenino realizado en mayo, San Juan volverá a recibir un evento de talla global, esta vez con la primera edición del Mundial de Clubes masculino de hockey sobre patines. La competencia se desarrollará desde mañana hasta el domingo en el Estadio Aldo Cantoni, epicentro histórico del deporte en la provincia.

El mundial de clubes es organizado por World Skate (WS), en conjunto con el Gobierno de San Juan y enfrenta a los clubes campeones y subcampeones masculinos (desde 1983) y femeninos (desde 2018) de la Liga Europea y del Campeonato Panamericano, a los que en esta ocasión se suma un representante Australiano.

San Juan, denominada la “capital mundial del hockey sobre patines”, asegura un campeonato de excelencia, basado en la experiencia de hombres y mujeres, dedicados a difundir y desarrollar el deporte que mejor nos representa en el país y en el mundo. Es por eso que ha sido sede en 1986, 2018, 2024 y 2025 de este torneo, antes denominado Copa Intercontinental. El certamen contará con ocho equipos de distintas partes del mundo, y San Juan tendrá doble representación: por un lado, Olimpia, actual campeón de Liga Argentina, y por otro, Valenciano, campeón de Superliga Argentina.

El campeonato Mundial de Clubes de HSP 2025 masculino contará con la presencia de ocho clubes que representan lo mejor del hockey masculino en sus respectivas regiones:

PARTICIPANTES

Sporting Club Portugal (Portugal) – Campeón Europeo 2024

OC Barcelos (Portugal) – Campeón Europeo 2025

HC San Jorge (Chile) – Campeón Panamericano 2024

Andes Talleres (Argentina) – Sub Campeón Panamericano 2024

Melbourne Roller Hockey Club (Australia) – Asia/Oceanía

FC Barcelona (España) – Campeón Intercontinental 2024

Olimpia Patín Club (San Juan – Argentina) – Campeón Liga 2024

Centro Valenciano (San Juan – Arg.) – Campeón Superliga 2024

El certamen estará dividido en dos zonas de cuatro equipos cada una:

Grupo A

Sporting Lisboa (Portugal)

Andes Talleres (Mendoza, Argentina)

FC Barcelona (España)

Olimpia Patín Club (San Juan, Argentina)

Grupo B

OC Barcelos (Portugal)

HC San Jorge (Chile)

Melbourne Roller Hockey Club (Australia)

Centro Valenciano (San Juan, Argentina)

FIXTURE

La fase de grupos se disputará del 1 al 3 de octubre con horarios a confirmar en el Aldo Cantoni: 01/10: Sporting Lisboa-Olimpia PC (Grupo A); Andes Talleres-FC Barcelona (Grupo A); OC Barcelos-Centro Valenciano (Grupo B) y HC San Jorge- Melbourne RHC (Grupo B); 02/10: Andes Talleres-Sporting Lisboa (Grupo A); FC Barcelona-Olimpia PC (Grupo A); HC San Jorge-OC Barcelos (Grupo B) y Melbourne RHC-Centro Valenciano (Grupo B). 03/10: Olimpia-Andes Talleres (Grupo A); Sporting Lisboa-FC Barcelona (Grupo A); Centro Valenciano-HC San Jorge (Grupo B) y OC Barcelos-Melbourne RHC (Grupo B)

SEGUNDA FASE

El campeonato continuará con las fases eliminatorias, que se jugarán los días 4 y 5 de octubre:

04/10: Semifinales y cruces (horarios a confirmar) 1º Grupo A vs. 2º Grupo B, 2º Grupo A vs. 1º Grupo B, 3º Grupo A vs. 4º Grupo B y 4º Grupo A vs. 3º Grupo B.

05/10: Finales y definiciones (horarios a confirmar)