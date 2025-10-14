San Juan empieza a definir sus representantes en los Juegos Binacionales La Región del Maule recibirá en Chile una nueva edición de los Juegos de Integración Andina desde el 9 de noviembre.

San Juan ya tiene sus nombres en el atletismo para los Juegos Binacionales 2025 que se disputarán desde el 9 de noviembre próximo en Chile. Los entrenadores del equipo sanjuanino de atletismo que representará a San Juan en la Región del Maule 2025 tuvieron un arduo trabajo para llegar a la decisión final de elegir a quienes irán a competir a Chile, teniendo en cuenta el gran número de atletas que formó parte de los trabajos previos.

“Queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes, a sus entrenadores y a sus familias, por el compromiso, el esfuerzo y la entrega durante todo este proceso.

Cada entrenamiento, cada intento y cada desafío enfrentado los trajo hasta acá. Los animamos a seguir entrenando con la misma pasión, con la misma energía y con las mismas ganas de crecer y superarse. Estas semanas que vienen son para enfocarnos, cuidarnos y seguir mejorando día a día, con la ilusión y el orgullo de representar a nuestra provincia de la mejor manera”, dijeron los entrenadores José “Pepe” Luna y Lourdes Soria.

LOS JUEGOS

La región del Maule se prepara para recibir la versión XXVI de los Juegos Binacionales de Integración Andina, Cristo Redentor, que se llevarán a cabo del 9 al 15 de noviembre. Este evento deportivo reúne a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, junto con las provincias argentinas de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis.

Bajo el lema “Integrar, Soñar y Jugar”, los Juegos Binacionales son una oportunidad para fortalecer la integración entre ambos países. Zenén Valenzuela Kleiber, Director Regional del IND y presidente del Comité Ejecutivo Local de los Juegos, expresó su satisfacción por la colaboración de los hermanos argentinos en la organización del evento.

En esta edición, se disputarán 9 disciplinas deportivas en 12 centros deportivos de la región del Maule. Entre las actividades programadas se encuentran reuniones protocolares y la ceremonia de lanzamiento que contará con la presencia de autoridades locales y representantes de ambas delegaciones.

La inversión total del Ministerio del Deporte y el IND asciende a 1.300 millones de pesos chilenos para gastos operativos y 2.500 millones de pesos para mejoras en infraestructura. Esta cifra representa un importante legado para la región y contribuirá al impulso económico local. Los Juegos Binacionales Cristo Redentor son un evento deportivo que promueve la integración entre jóvenes sub-18 desde 1998. La ceremonia de lanzamiento se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto en Talca, donde más de 1.800 deportistas juveniles participarán en diversas competencias.

LOS SANJUANINOS

Para los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que se llevarán a cabo en Chile, a partir del 9 de noviembre de 2025, los atletas seleccionados son los siguientes:

Damas: Isabella Gómez Pose, Diana Castro, Bárbara Córdoba, Jazmín Aballay, Ángela Cortez, Pilar Vecco, Victoria Gallardo, Jazmín Pelichotte, Angelina Perelló, Morena Tejada, Luján Poblete, Luana Gutiérrez.

Varones: Valentín Ramos, Isaías Pereyra, Alan Lucero, Massimo Linares, Nahuel García, Facundo Mateos, Manuel Zapata, Bautista Sánchez, Marcelo Godoy, Mijail Bruna, Jeremías Lanas y Nicolás Patiño.

SANJUANINO DE CROSS

En paralelo al selectivo para los Binacionales, en el CEF N°20 se disputó la segunda fecha del Campeonato sanjuanino de Cross, con las siguientes clasificaciones.

Femenino – 4km.

1ª Andrea Guevara 18’34”

2ª Pilar Coria 19’37”

3ª Lourdes Arredondo 20’32”

8km –

Categoría 30-34

1ª Rocío Ferreyra 41’20”

2ª Romina Lara 45”20”

3ª Noelia Castillo 48’

35-39

1ª Mariana Mallea 55’14”

45-49

1ª Claudia Chirino 52’12”

50-54

1ª Mabel Sánchez 45’29”

55-59

1ª Fabiola Martínez 48’47”

60-64

1. Patricia Castelucci 62’ 05”

Masculino – 4km

1° Daniel Rodríguez 17’32”

2° Federico Hidalgo 18’58”

3° Oscar Álvarez 19’

8km – Categoría Mayor

1° Néstor Guzmán 37’22”

2° Cristian Pasten 37’42”

3° Natanael Fernández 38’42”

30-34

1° Mauricio Hidalgo 33’57”

2° Eduardo Garramuño 40’28”

35-39

1. Platero Alejandro 33’49”

40-44

1° José Luna 35’09”

2° Leonardo Torres 39’02”

3° Gabriel Cobos 40’ 36”

45-49

1° Quiroga Mauricio 40’01”

50-54

1° Carlos Morales 34’48”

2° Gustavo García 39’09”

3° José Ardini 40’33”

60-64

1° Jorge Alcaide 41’26”