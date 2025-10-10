San Juan se convierte en el epicentro nacional del Judo, Bochas y Gimnasia En este fin de semana largo, la oferta deportiva de la provincia se multiplica con otras disciplinas.

Un fin de semana largo e intenso en la oferta deportiva de San Juan reunirá en nuestra provincia a dos torneos nacionales y a un regional en diferentes deportes. El Nacional de Judo ya comenzó en el Aldo Cantoni, mientras que el Regional de Gimnasia artística comenzó este viernes en el Gimnasio Elite y el Argentino de Bochas también está en marcha con seis sedes.

La competencia nacional de Judo comenzó el jueves y se extenderá hasta el domingo 12, contando con la presencia de 1500 judokas que representarán a 25 federaciones, y con cuatro tatamis que ocupan el mítico estadio de nuestra provincia. El certamen cuenta con la organización del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia de Deporte y Confederación Argentina de Judo, más el respaldo de la Federación Sanjuanina de Judo. La entrada será libre y gratuita.

Desde las 9 de la mañana y hasta la tarde, el público podrá disfrutar de combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de la participación de atletas con síndrome de Down, que una vez más demostrarán que el judo es inclusión, esfuerzo y superación.

GIMNASIA ARTÍSTICA

El Regional Federativo de Gimnasia artística será entre este viernes y el sábado. La competencia únicamente de rama femenina se celebrará Gimnasio Elite, Capital, con 430 gimnastas de todo Cuyo. La competencia corresponderá a los niveles 1 y 2, y a día de hoy tiene inscriptas a 430 gimnastas, representes de clubes de San Juan, Mendoza y San Luis. Las divisionales participantes serán Pre-Infantil, Infantil, Pre-Mini, Mini, Juvenil, Mayor. El recinto deportivo donde se llevará a cabo el evento está ubicado en la calle Brasil 69 este, Capital.

Según la organización, este viernes se llevarán a cabo las competencias correspondientes al nivel 2. Y en la última jornada las pertenecientes al nivel 1, categoría A y B. Serán premiadas las tres mejores gimnastas en aparatos, los tres primeros por equipos, medallas especiales a las doce primeras atletas de cada categoría por edad, y una a todas las presentes por su participación en el torneo.

MIRA TAMBIÉN El sanjuanino Augusto Wiernes busca su destino en el Rotogal Boiro español

BOCHAS

San Juan recibe desde hoy a delegaciones de todo el país para disputar el Campeonato Argentino de Bochas de 2° Categoría, competencia organizada por la Federación Sanjuanina de Bochas y la Confederación Argentina de Bochas (CAB). El torneo se desarrollará en las modalidades Individual y Parejas, y tendrá actividad en distintas sedes distribuidas por los departamentos de Capital, Rawson, Angaco, Pocito, Caucete y Rivadavia.

La recepción oficial de las delegaciones se dio este viernes en el Club Pacífico (Las Heras 840 Sur, San Juan). A lass 20, se disputará el Tiro de Precisión en Villa Del Salvador Angaco, donde cada provincia podrá presentar un solo representante. La jornada culminará con la Cena de Bienvenida, también en Angaco, a las 22.

El campeonato contará con la participación de equipos de más de 26 equipos correspondientes a 20 federaciones provinciales, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Jujuy, Salta y San Juan. Las competencias clasificatorias se desarrollarán desde el viernes en horario corrido, con rondas pautadas a las 12:30, 14, 16 y 17:30, continuando el sábado 11 con la última fase preliminar y los cruces decisivos.