Desde este lunes 10 y hasta el sábado 15 de noviembre 2025, San Juan es epicentro del mejor hockey sobre patines del continente con el Campeonato Panamericano de Selecciones 2025, certamen que reunirá a 16 equipos nacionales, femeninos y masculinos, de Sub 19 y Senior, representantes de Argentina, Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.
En la primera jornada de la competencia se jugarán siete partidos, desde las 8:30 a 23 horas, y todos en el estadio cubierto Aldo Cantoni.
El torneo continental es organizado por World Skate América y auspiciado por el Gobierno de San Juan. La actividad deportiva es de 8 a 23 horas, en dos sedes en simultáneo: estadio cubierto Aldo Cantoni y Richet Zapata en Santa Lucía.
Las entradas están en venta en boleterías de las sedes. La única entrada válida es general y su valor es de 3.000 pesos argentinos por persona. Menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita (los últimos dos grupos deben presentar su carnet correspondiente).
A continuación, el fixture completo para el lunes 10 de noviembre de 2025 (primer día de competencia).
Estadio Aldo Cantoni:
8:45: Senior Varones Brasil 9-2 Estados Unidos.
11:00: Senior Damas,Chile vs. Colombia.
13:00: Sub 19 Varones, Chile vs. Colombia.
15:00: Sub 19 Damas, Colombia vs. Argentina.
17:00: Sub 19 Varones, Brasil vs. Argentina.
19:00: Senior Damas, Brasil vs. Argentina.
21:00: Senior Varones, Argentina vs. Colombia. Richet Zapata: Sin partidos programados para este lunes.
LOS ELEGIDOS
Posterior al Campeonato Panamericano de Clubes – San Juan 2025, competencia de hockey sobre patines internacional que se celebró del 02 al 08 de noviembre con 66 equipos provenientes de Argentina, Chile y Colombia, durante este fin de semana la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) anunció de manera oficial y completa las nóminas de jugadoras y jugadores citados para integrar la Selección Argentina, en las categorías Sub 19 y Senior, en femenino y masculino, para representar al país en el Campeonato Panamericano de Selección Argentina – Femenina Sub 19
Arqueras: Josefina Almaraz – San Martín de Mendoza, Valentina Cataldo – Barrio Rivadavia de San Juan. Sofía Broggi – Independiente de Gualeguaychú.
Jugadoras de campo: María Paz Illaez – Centro Valenciano de San Juan. Zoe Brescia – Concepción Patín Club de San Juan. Emma Olivera – Concepción Patín Club de San Juan. Milagros Castro – Concepción Patín Club de San Juan. Valentina Verón – Aberastain de San Juan. Morena Padilla – IMPSA de Mendoza. Angelina Corvetto – Independiente de Gualeguaychú. Emilia Carrivale – Atlético Neuquén de Neuquén. Pilar Abaid – San Martín de Mendoza. Entrenador: Darío Giuliani.
Selección Argentina – Femenina Senior
Arqueras: Natalia Jara – Concepción Patín Club de San Juan. Anabella Flores – Concepción Patín Club de San Juan. Paula Zeballos – IMPSA de Mendoza.
Jugadoras de campo: Yamila Nahima – IMPSA de Mendoza. Micaela Escudero – IMPSA de Mendoza. Yara Valdez – Leonardo Murialdo de Mendoza. Lourdes Tabarelli – Concepción Patín Club de San Juan. Eliana Vera – Aberastain de San Juan. Vania Cáceres – Social de San Juan. Carolina Flores – Social de San Juan. Jimena Ortíz – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan. Julieta Martín – Sindicato Empleados de Comercio de San Juan. Entrenador: Darío Giuliani.
Selección Argentina – Masculino Sub 19
Arqueros: Bautista Pascual – San Martín de Mendoza. Tomás Coro Costa – Banco de Mendoza. Charbel Fraifer – Estudiantil de San Juan.
Jugadores de campo: Jerónimo Basile – Leonardo Murialdo, Lucas Sottano – Leonardo Murialdo, Alejo Espinoza – Olimpia de San Juan. Benjamín Bailón – Olimpia de San Juan. Joaquín Morales – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan. nicolás Alonzo – Concepción Patín Club de San Juan. Tiziano Calisse – Concepción Patín Club de San Juan. Joaquín Barifusa – Concepción Patín Club de San Juan. Bautista Romero – Richet Zapata de San Juan. Entrenador: Esteban Ábalos.
Selección Argentina – Masculino Senior
Arqueros: Gonzalo Aguirre – Concepción Patín Club de San Juan. Baltazar Montilla – Concepción Patín Club de San Juan. Luca Ramella – Hispano de San Juan.
Jugadores de campo: Exequiel Tamborindegui – Andes Talleres de Mendoza. Valentino Rossignoli – Andes Talleres de Mendoza. Renzo de la Reta – Banco de Mendoza. Agustín Caruso – Argentinos Juniors de Buenos Aires. Santiago Costa – Huracán de Buenos Aires.
Mateo Lucero – Casa D’Italia de Mendoza. Ignacio de la Torre – Hispano de San Juan. Gonzalo Acosta – Olimpia de San Juan. Matías Aciar – Unión Vecinal de Trinidad de San Juan.
Entrenador: José Luis Páez.