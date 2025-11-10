UPCN y Colo Colo fueron los campeones de la 3° Copa Internacional Hugo Martin Terminó en Banco Hispano el torneo homenaje con un excelente nivel competitivo.

Este domingo, Banco Hispano fue escenario de una verdadera fiesta del vóley formativo con la disputa de la 3ª edición de la Copa Internacional Hugo Martin, un certamen que ya se ha consolidado como uno de los más importantes del calendario juvenil en la región.

Durante cuatro días de intensa competencia, 60 equipos provenientes de distintos puntos de Argentina y Chile dieron vida a una experiencia deportiva única, con la participación de más de 700 atletas de la categoría Sub 13 que colmaron de energía, talento y pasión cada cancha del club.

En la rama femenina, el título viajó a Chile. Colo Colo se impuso con autoridad y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Regatas de Mendoza por 2-0. En semifinales, las “albas” habían superado también por 2-0 a la Universidad Nacional de San Juan, demostrando un nivel sostenido a lo largo de todo el torneo.

Por su parte, en la rama masculina, la gloria fue para UPCN San Juan Vóley, que ratificó su poderío en las divisiones formativas. Los chicos del gremial se impusieron por 2-0 en la final ante Planeta Vóley, el último subcampeón, en un duelo vibrante que hizo estallar de emoción a la tribuna.

La Copa Hugo Martin, además de ser un espacio de competencia de alto nivel, continúa consolidándose como un punto de encuentro y camaradería entre jóvenes deportistas de ambos países, en homenaje a quien fuera un referente del vóley sanjuanino y un impulsor del deporte formativo.

Con un balance más que positivo, la edición 2025 deja la vara muy alta y renueva la ilusión para seguir haciendo crecer el vóley infantil en la región.