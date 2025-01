San Martín se prepara para el debut: arrancó la semana concentrado en un hotel, con tres incorporaciones y dos bajas

En cuanto a las incorporaciones, este lunes llegó a San Juan Tomás Lecanda, un defensor de 22 años que el 29 de este mes cumplirá 23, surgió en River Plate que incluso llegó a debutar en Primera de la mano de Marcelo Gallardo. Llega desde el Imbabura de Ecuador donde jugó la Serie A de Ecuador con el sanjuanino Federico Paz. Jugó también en Tigre, Barracas, Aldosivi y Argentinos Juniors.

También abrochó a Esteban Burgos, también defensor central de 33 años que viene de Independiente Rivadavia de Mendoza, y Lucas Diarte, lateral izquierdo que llega desde San Martín de Tucumán.

Las malas noticias para Raúl Antuña fue que finalmente dos jugadores que fueron clave en el ascenso no seguirán en Concepción: Agustín Sienra y Santiago López García. El primero es propiedad de Defensa y Justicia y el club de Varela decidió no renovar el vínculo. El caso de López García fue similar aunque en este caso el mendocino decidió continuar su carrera en Banfield quien peleaba a mano a mano con San Martín para contar con el volante. Una baja más que sensible para el Verdinegro.