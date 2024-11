San Martín por la semi, la final de la “B” y la vuelta del ciclismo: la agenda deportiva en San Juan Todas las actividades deportivas para viernes, sábado y domingo en la provincia.

De todo y con mucho en juego. Desde este viernes y hasta el domingo habrá intensa actividad deportiva en San Juan y para todos los gustos. Entre lo más importante, San Martín disputará el encuentro de vuelta de Cuartos de final por la Primera Nacional ante All Boys que lo tiene al Verdinegro con ventaja deportiva. Además, se jugará la final para definir el ascenso a la Primera “A” del fútbol local, regresará el ciclismo de ruta de Elite y habrá hasta duatlón.

A continuación, el detalle de cada de las actividades que tendrán lugar en San Juan este fin de semana largo:

Fútbol

Primera Nacional

San Martín recibirá a All Boys en el encuentro de vuelta de Cuartos de final que tendrá lugar el domingo desde las 18.50 horas en Concepción. El Verdinegro buscará mantener la ventaja 1-0 que consiguió en Buenos Aires para meterse en semifinales buscando el ascenso a Primera. Los precios de las entradas son los siguientes: las populares generales y para damas, menores y jubilados costarán 12 mil, mientras que la Platea Este y Oeste baja tendrán un valor de 16 mil. Por último, la Platea Oeste Alta costará 25 mil. Las mismas ya pueden adquirirse vía Online a través de AccesFan desde este martes y hasta el domingo. En tanto que la venta presencial será el domingo desde las 10 y hasta el comienzo del encuentro.

Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025

Se disputará la 6ta y última fecha de la fase Regula de la Región Cuyo que definirá a los clasificados, que en este caso serán los primeros de cada una de las zonas y los mejores segundos (contando también a los equipos de Mendoza y San Luis, Región Cuyo).Todos se disputarán el domingo: Desde la 17 horas jugarán: San Isidro de San Martín vs San Miguel de Albardón, San Martín de Rodeo vs San Lorenzo de Santa Lucía, Árbol Verde de Jáchal vs Chaparro de Santa Lucía, Sportivo Los Berros vs Peñaflor.Desde las 17:30 horas: López Peláez vs Atenas de Pocito, Unión de Villa Krause vs Juventud Zondina, Defensores de Boca de Los Berros vs Desamparados, Sportivo Rivadavia vs Colón Junior, Alianza vs Peñarol y Marquesado vs Minero.Fecha 18° del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División

Sábado 16: Sp. Picón vs Aberastain.

Sp. Picón vs Aberastain. Martes 19: San Lorenzo de Ullúm vs San Martín.

San Lorenzo de Ullúm vs San Martín. Miércoles 20: Villa Obrera vs Colón Junior, Marquesado vs Trinidad, Peñarol vs Atenas, Desamparados vs Alianza, 9 de Julio vs Juventud Zondina, López Peláez vs Del Bono, Sp. Rivadavia vs Minero y Unión vs. Carpintería (este partido a las 21:30).

Final de la Primera “B” Local (Segundo ascenso del Torneo de Verano)

Sarmiento de Zonda vs. Libertad Juvenil.

Sábado 16 – 17 horas Estadio: Trinidad, Rawson.

Mundial Máster de hockey sobre patines

La cuarta edición de esta competencia se celebrará en San Juan. Comenzó el jueves 14 y finalizará el domingo 17. Con el Aldo Cantoni como escenario principal, del torneo participarán más de 350 jugadores y 30 equipos, de categorías +40 y +50 años. Entradas en venta en boleterías del estadio. Valor: $1.500 por persona.

Mes de la Velocidad

Endurance en El Zonda

La competencia de autos clásicos y antiguos se disputará el sábado 16, en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello, ubicado en Rivadavia. El evento es organizado por la Asociación Argentina de Rally Raid. El viernes 15, en el Parque de Rivadavia, a las 21, se llevará a cabo la largada simbólica. Al día siguiente, la actividad comenzará a las 13 y concluirá a las 23. Entradas en venta en el ingreso del autódromo u online en Autoentrada.com..

Karting

Este domingo 17 se llevará a cabo la sexta y última fecha del campeonato sanjuanino. La gran final se correrá a partir de las 9 horas, en La Pista Kart, ubicada en Ruta 40 entre calle 9 y 10, Pocito. Habrá cinco categorías distintas en competencia. Entradas en venta en el ingreso a la pista. Valor: $1.000 por persona.

Patinaje Artístico

Desde el jueves 14 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, se está disputando la cuarta fecha del campeonato sanjuanino de la disciplina. La actividad del viernes 15 será de 8 a 19:30 y el sábado 16 de 8 a 16 horas. Entradas en venta en el ingreso al velódromo. Valor: $3.000 por persona.

Boxeo

El Club Julio Mocoroa de Concepción, Departamento Capital, abrirá sus puertas esta noche para una velada boxística de carácter amateur e interprovincial. La actividad comenzará a las 22 horas. Entradas en venta en el ingreso al club. Valor: $4.000 platea y $6.000 ring side por persona.

Ciclismo de ruta

Libres y Máster

La Agrupación ‘A todo Pedal’ informó entresemana que la carrera que estaba organizando, el Circuito Albardón, no se realizará el sábado 16 y se postergará para el sábado 23 de este mes.

Federación Ciclista Sanjuanina

Este domingo 17, desde las 17 horas, se disputará la cuarta fecha (y tercera carrera real) de la temporada sanjuanina de ruta 2024-2025. La competencia se llevará a cabo en el Departamento Albardón. La carrera será de modalidad critérium, con kilometraje a confirmar. Las categorías participantes serán damas y hombres elite, juniors y Sub 23.

Atletismo

Este sábado 16, a partir de las 18 horas, en la pista Jesús Ñandú Morales de La Granja, en Santa Lucía, se disputará un nuevo encuentro provincial. El evento de pista y campo estará abierta a categorías mini, U14, U16, U18, U20, elite y máster. La organización corresponde a la Federación Atlética Sanjuanina y en la programación habrá competencia de jabalina, salto en alto y largo, bala, disco y metros en pista.

Duatlón Aventura

El domingo 17, desde las 8:30 horas, se celebrará la segunda fecha del campeonato sanjuanino. La concentración será en el Camping El Pinar, Rivadavia.

Postas: 3 KM de Trail, 25 KM de MTB y 10 KM de Trail.

Competitivos: 3 KM de Trail, 25 KM de MTB y 7 KM de Trail.

Promocional: 3 KM de Trail y 18 KM de MTB.5K: MTB única y 5K de Trail.

Karate

En el Estadio La Superiora de Rawson, este domingo 17 desde las 9 horas se realizará una fecha del Torneo Clausura. Las categorías participantes serán hasta 13 años, categorías blancos y Kyu de clase A. Organiza: Federación Sanjuanina de Karate.

Hockey sobre patines

Oficial San Juan – Serie A1 – Masculino

Anoche se jugaron los partidos de vuelta en Cuartos de Final. Los resultados fueron: Hispano 4-2 Olimpia, Concepción 4-5 Unión Vecinal de Trinidad, Richet Zapata 5-0 Bancaria y Lomas 6-1 Valenciano.Con estos resultados, el único que ya clasificó a semifinales es Richet Zapata. Los partidos desempate de las otras llaves se jugarán este sábado 16, desde las 21 horas. Olimpia, Valenciano y UVT serán locales.

Básquetbol

Nivel 1 – Masculino: resultados y programación de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Zona Impar

14/11: Lanteri 61-85 Jáchal

15/11 – 22 horas: Ausonia vs Estrella.

Libre: Urquiza.

Zona Par

12/11: Unión Vecinal de Trinidad 63-90 Inca Huasi

14/11: Universidad 76-49 Sanjuanino Junior.

Libre: Hispano.