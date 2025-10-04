San Martín de San Juan vs. Instituto: formaciones, horario y cómo verlo en vivo El Verdinegro, muy comprometido con el descenso, recibirá a la Gloria en un partido clave para mantener la categoría.

San Martín de San Juan e Instituto se enfrentarán por la 11° fecha del Torneo Clausura este sábado, desde las 16:45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. El Verdinegro está muy complicado con el descenso y estará ante un partido bisagra. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan San Martín (SJ) e Instituto al duelo por el Torneo Clausura

El equipo de Leandro Romagnoli viene de empatar 2-2 ante Platense en un partido que tenía ganado pero se le terminó escapando en el minuto 95 gracias al tanto de Maximiliano Rodríguez, que desató la locura de los hinchas del Calamar.

San Martín tiene 19 puntos en la tabla anual y ocupa el último lugar, así estaría volviendo a la Primera Nacional. El equipo que está más cerca es Talleres, con 23, y un poco más arriba están Godoy Cruz con 25 unidades y Gimnasia con 26. Con seis fechas para finalizar la temporada, el conjunto de Concepción está obligado a sumar de a tres contra Instituto si quiere seguir soñando con la permanencia.

Por su parte, el combinado cordobés atraviesa un momento irregular, con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. Los dirigidos por el Gato Oldrá están novenos en la Zona B con 11 puntos, uno menos que Atlético Tucumán y Sarmiento, los últimos que a día de hoy estarían clasificando a los playoffs, por lo que un triunfo en San Juan lo dejaría muy bien parado pensando en la recta final.

El probable once inicial de San Martín (SJ) vs. Instituto, por el Torneo Clausura

Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

La posible formación de Instituto vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico, Jonás Acevedo; Alex Luna y Luca Klimowicz o Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

San Martín (SJ) vs. Instituto, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido