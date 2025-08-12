San Martín hasta ahora apenas sacó un punto contra sus rivales directos por la permanencia El Verdinegro está último en las dos tablas que condenan al descenso.

El presente de San Martín en la Primera División del fútbol argentino es alarmante. La derrota ante Sarmiento del último sábado fue una durísima cachetada contra las ilusiones de un equipo que venía en levantada. El equipo dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli ocupa el último lugar en la tabla anual con apenas 13 puntos, lejos de la línea de salvación. Por encima aparecen Aldosivi y Talleres, ambos con 17 unidades.

Últimos puestos de la tabla anual.

La situación no mejora en la tabla de promedios, donde el Verdinegro también está último. Sus rivales más comprometidos en esta lucha son Aldosivi, Sarmiento, Banfield, Central Córdoba y Gimnasia. El reglamento establece que descienden a la Primera Nacional el último de la tabla de promedios y el último de la tabla anual. Si un mismo equipo ocupa ambos puestos, el descenso adicional se asigna al siguiente peor ubicado en la tabla anual.

Últimos puestos de los promedios.

Hasta ahora, San Martín ha mostrado una floja cosecha ante los rivales directos: en cinco enfrentamientos, sumó apenas un punto. El detalle de esos duelos es el siguiente:

Primera rueda

Fecha 4: 1-1 vs. Sarmiento (visitante)

Fecha 5: 0-1 vs. Talleres (local)

Fecha 6: 0-1 vs. Gimnasia (visitante)

Fecha 16: 0-3 vs. Aldosivi (local)

Segunda rueda

Fecha 4: 0-1 vs. Sarmiento (local)

Con un fixture que aún le depara partidos clave contra otros comprometidos, San Martín necesita revertir urgentemente su rendimiento en estos duelos “de seis puntos” para soñar con la permanencia. Uno de esos será el próximo lunes, cuando visite a Talleres en el Kempes.