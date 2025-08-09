San Martín recibe a Sarmiento de Junin buscando un triunfo que le permita seguir soñando Después del empate ante Rosario Central, el equipo de Romagnoli vuelve al ruedo ante su gente buscando los 3 puntos para asegurarse la permanencia. Juegan desde las 14.30.

San Martín recibe en el Pueblo Viejo a Sarmiento de Junin, con la obligación de sumar de a tres puntos. La cita es en Concepción desde las 14.30.

Cómo llegan San Martín y Sarmiento de Junín a este encuentro en San Juan

El de esta tarde para San Martín tiene características de una final, como lo serán todos los que resten del Torneo Clausura. La mala performance de los verdinegros en el Torneo Apertura, los obliga a tutearse de manera permanente con la necesidad de ganar para sumar los puntos necesarios para mantenerse en la Primera División de AFA.

Después de la agónica derrota en Tucumán (1-2 con Atlético) San Martín afianzó una idea y le ganó con claridad a Riestra (3-2) y empató sin goles en el Gigante de Arroyito contra un Rosario Central que vive su luna de miel por el regreso de Ángel Di María.

Para esta tarde, el Pipi Romagnoli mantendrá la formación que se trajo un puntazo desde la casa de los canallas. La recuperación de Santiago Salle, quien ha sido uno de los puntos altos en los últimos encuentros le permite no solo mantener la formación, sino afirmar la idea atacar por los laterales, sino también de contar con un volante por derecha, que al igual que Tomás Fernández, por izquierda sumen desequilibrio, sorpresa y gol.

Sarmiento, llega a San Juan con la misma necesidad de sumar, pero así como a San Martín un triunfo lo deja a 1 punto de los juninenses, para ellos un empate será vital porque mantendrían la distancia de 4 unidades. A los verdes bonaerenses los dirigirá por primera vez Facundo Sava, quien reemplazó a Javier Sanguinetti y retocó al equipo. Sacó a Elián Giménez para que ingrese Jonatán Gómez en mitad de cancha.