San Martín recibe al Vélez de Guillermo Barros Schelotto con un nuevo sistema de ingreso para los hinchas Este viernes el Verdinegro va por el triunfo que le permita seguir soñando ante el conjunto del Fortín, que llegará con un equipo alternativo. Los socios ingresarán de una manera diferente a los partidos anteriores.

San Martín recibe este viernes por la tarde a Vélez Sarsfield por la novena fecha de la Liga Profesional de fútbol argentino. El Verdinegro urge de un triunfo ante su gente para hacer valer el punto obtenido en Córdoba hace una semana y también para seguir soñando con la permanencia.

Lo cierto es que de cara al encuentro de este viernes que comenzará a las 19.15, San Martín implementará una nueva metodología para el ingreso de sus socios. En los ingresos a Platea Oeste y Platea Este habrán molinetes con Face ID, un sistema que identifica los rostros de las personas y que se implementará con el fin de garantizar la seguridad de sus hinchas. Por el momento este viernes únicamente sólo podrán acceder los socios de categoría Pleno y Protector, abonados a cada tribuna si realizaron la verificación facial previamente desde la APP.

El sistema se irá implementando paulatinamente y los socios que aún no hayan realizado el trámite podrán ingresar con su código QR.

En cuanto a los precios de las entradas, las populares tendrán un valor de 25 mil pesos, la Platea Este costará 35 mil pesos, la Platea Oeste Baja 40 mil y la Platea Oeste Alta 50 mil. En tanto que menores, damas y jubilados abonarán 25 mil pesos.

CONVOCADOS EN SAN MARTÍN Y EN VÉLEZ

Leandro Romagnoli sabe que San Martín requiere de una victoria y para eso pondrá lo mejor que tiene. Este jueves dio a conocer los convocados para el choque ante el Fortín.

En tanto, Vélez Sarsfield afrontará su compromiso con la mirada puesta en la revancha contra Racing por la Copa Libertadores. Por eso, todo indica que el entrenador dispondrá de un equipo alternativo, para dar descanso a los titulares habituales.

Uno de los nombres confirmados es el de Lisandro Magallán, quien fue expulsado en la ida frente a Racing y no podrá estar en el partido de vuelta. El defensor será parte del once ante San Martín para mantener ritmo competitivo.

La formación que se perfila sería con mayoría de suplentes y la inclusión de jugadores que buscan minutos. Una probable será con Álvaro Montero en el arco; Agustín Lagos, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán y Tomás Cavanaghi en la defensa; Claudio Baeza, Diego Valdés, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini en el mediocampo mientras que Francisco Pizzini y Florián Monzón serán los delanteros.

Este once le permite al cuerpo técnico de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto poder rotar algunos nombres y reservar a los habituales titulares de cara al choque decisivo frente a Racing.