San Martín, Regional Amateur, rugby y hasta maratón: la agenda deportiva para el fin de semana Entre las competencias deportivas con actividad entre el viernes 25 y el domingo 27 de octubre se encuentran: fútbol, ciclismo, rugby, hockey sobre patines, maratón, entre otros.

Durante el fin de semana del viernes 25 al domingo 27 de octubre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos.

MARATÓN

12° Maratón “Juntas contra el Cáncer de Mama”

Este sábado 26 se celebrará una edición más de esta cita, cuya concentración iniciará a las 8:30 y la largada oficial a las 11 horas. Las inscriptas y el público acompañante se concentrará en el estadio Aldo Cantoni. El objetivo de este encuentro deportivo es crear conciencia y apoyar a las mujeres que a diario luchan contra el cáncer. Más información en el siguiente enlace.

Maratón de Huazihul

Huazihul San Juan Rugby Club organizará una maratón de 2 y 5 KM, bajo la modalidad cross country (o todo terreno). La actividad se celebrará este domingo 27, desde las 9 horas, con punto de concentración en el mismo club. La dirección es calle Sargento Cabral 3165 oeste, Departamento Rivadavia. Inscripciones: 264-447-6558 (Fernando).

Rugby

Seven del Sol

Este viernes 25 se presentará públicamente esta competencia deportiva. La conferencia de prensa, a la cual está invitada todo el público interesado, se hará este viernes 25, desde las 19 horas, en la sala de prensa Dante Pantuso, en el interior del estadio Aldo Cantoni. Organización: Unión Sanjuanina de Rugby. Auspicia: Gobierno de San Juan, por intermedio de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Encuentro Infantil

Este sábado 26 se jugará la quinta edición del encuentro Cacho Azcona. La actividad será en las instalaciones del Jockey Club, Departamento Rivadavia. Las categorías desde M5 a M11 estarán de 9:30 a 12:30 horas y la M12 de 14 a 16:30 horas. Además del anfitrión, los demás clubes participantes serán Pocito Rugby, San Juan RC, Universitario, Huazihul y Alfiles.

Torneo Cuyano – Clausura 2024

La competencia masculina que reúne a equipos de San Juan y Mendoza celebrará este fin de semana la instancia de cuartos de final. La programación es la siguiente:

Sábado 26: Marista vs. Huazihul (14:00 horas), San Juan Rugby vs Los Tordos (14:00), San Jorge vs Tacurú (14:00) y Teque vs Universitario (15:30).

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División – Masculino: programación de la fecha 15 del Torneo de Verano.

Viernes 25: Trinidad vs Aberastain (21:30 horas).

Martes 29: San Martín vs Sp. Picón (en Predio Emmanuel Mas), Atenas vs Colón Junior y Carpintería vs. Peñarol.

Miércoles 30: López Peláez vs Villa Obrera, Sp. Rivadavia vs Sp. 9 de Julio, Minero vs. Unión (en Juventud Unida), Del Bono vs. Desamparados, Juventud Zondina vs San Lorenzo de Ullúm y Alianza vs. Marquesado.

Segunda División – Masculino: programación del fin de semana.

Zona Campeonato – Segundo Ascenso

Sábado 26: Recabarren vs San Damián y Libertad Juvenil vs. Punteto o Defensores de los Andes.

Domingo 27: Villa Hipódromo vs Villa Ibáñez y Sarmiento vs Centenario Olímpico.

Horarios de partido: 16:30 – Primera.

Primera División – Femenino: programación de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Sábado 26: Trinidad vs Minero (19:30 – Predio Literas), Palermo vs Atenas (16:30 – Centenario Olímpico), Alianza vs 9 de Julio (16:30 – Alianza) y Colón Junior vs Villa Obrera (12:00 – Colón Junior).

Domingo 27: Desamparados vs Las Águilas (17:00 – El Globo).

Lunes 28: San Martín vs Centenario Olímpico (17:00 – Hilario Sánchez).

Segunda División – Femenino: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura.

Sábado 26: Rufrano vs Defensores de los Andes (16:00 – Def. de los Andes) y Alianza B vs Universidad (12:30 – Alianza).

Domingo 27: Rivadavia vs Carpintería (11:30 – Sp. Rivadavia)

Libres: Unión de Villa Krause y Academia Rawson.

Torneo Regional Federal Amateur 2024-2025

Región Cuyo

Ronda 1 – Fecha 3

Sábado 26: San Miguel de Albardón vs San Isidro de San Martín (17:00 horas), San Lorenzo de Santa Lucía vs San Martín de Rodeo (17:00 horas), Chaparro de Santa Lucía vs Árbol Verde de Jáchal (17:00 horas) y Colón Junior vs Sp. Rivadavia (17:30 horas).

Domingo 27: Atenas de Pocito vs López Peláez (17:00 horas), Juventud Zondina vs Unión de Villa Krause (17:00 horas), Peñarol vs Alianza (17:00 horas), Minero vs Marquesado (17:00 horas), Peñaflor de San Martín vs Sp. Los Berros (17:15 horas) y Desamparados vs Defensores de Boca (19:30 horas)

Primera Nacional

San Martín y Racing de Córdoba se medirán el domingo desde las 15.05 hs en el Hilario Sánchez por la última fecha de la fase regular. Felipe Viola será el encargado de dirigir el duelo entre el Verdinegro y la Academia en el Hilario Sánchez. Marcelo Errante y Mauro Ramos Errasti serán sus asistentes, mientras que Eduardo Gutiérrez actuará de cuarto árbitro. Será la antesala del Reducido donde el Verdinegro luchará por el ascenso.

Ciclismo de ruta

Libres y Máster

Este sábado 26, desde las 15:30 (concentración), en el Departamento San Martín se disputará la Clásica Doble San Ceferino, carrera para las categorías libres y máster. La largada será a las 16:30 en calle Rodríguez, en inmediaciones del badén del Rio San Juan. Organización: Agrupación Provincial de Ciclismo Libres y Master.

Federación Ciclista Sanjuanina

Este domingo 27, desde las 15 horas, se disputará la primera fecha de la temporada de ruta 2024-2025. La competencia se llevará a cabo en el Autódromo ‘El Zonda’ – Eduardo Copello, en Rivadavia. La carrera será de modalidad critérium y el recorrido tendrá una extensión aproximada de 60 kilómetros. Entrada al público: $1.000 por persona.

Ciclismo de montaña

Este domingo 27 se correrá el Desafío al Cerrillo Barboza, en el Departamento Sarmiento. La carrera será de estilo rural bike. La competencia tendrá un circuito de 53 KM para categorías competitivas y otro de 40 KM para promocionales.

Bicicross

Este domingo 27, en el Club Bicicross, en Rawson, se disputará la décima fecha del campeonato sanjuanino de bicicross, modalidad carrera. La actividad comenzará a las 9:30 con el warm up o entrada en calor, y las carreras tendrán lugar a partir de las 10:10 horas. Más información en el siguiente enlace.

Motociclismo

Enduro

Este fin de semana se disputará la séptima y octava fecha del campeonato sanjuanino. La actividad está prevista para el sábado 26 y domingo 27, respectivamente. La competencia se celebrará en el Camping El Pinar, Departamento Rivadavia. Más información en el siguiente enlace.

Atletismo

Federación Atlética Sanjuanina

Este sábado 26, en la pista Jesús Morales del Centro de Educación Física N°20, ubicada en el interior de La Granja, Departamento Santa Lucía, se llevará a cabo el torneo aniversario Barrilete Cósmico. La actividad está abierta a todas las categorías, hombres y mujeres desde Mini a Máster. Las diversas competencias iniciarán a las 9 horas.

Automovilismo

Este fin de semana se correrá la quinta fecha del campeonato sanjuanino de modalidad tierrero. La actividad está prevista para el domingo 27, desde las 9 horas, en el circuito MC, situado en Médano de Oro, Departamento Rawson. Más información en el siguiente enlace.

Vóley

Copa Hugo Martín

La segunda edición del torneo se disputará desde el viernes 25 al domingo 27. Toda la actividad se llevará a cabo en el Club Hispano, en Capital, institución organizadora del evento. Estarán presentes más de 40 equipos y 800 jugadores, de categoría Sub 13, provenientes de distintos puntos de Argentina y Chile. Más información en el siguiente enlace.

Hockey sobre patines

Copa Nacional

Este fin de semana finalizará la edición 2024 de este torneo masculino, el segundo más importante de Argentina a nivel de clubes. Dos equipos de San Juan están en la final: Unión de Villa Krause y Concepción Patín Club.

El pasado miércoles 23 se jugó el primer partido de la serie (al mejor de tres). Fue victoria de Unión por penales (1-0), luego del empate 2-2 en tiempo regular.

Este viernes 25 se jugará la segunda final de la serie. El partido se disputará a las 21:30 horas, en cancha de Concepción. De ser necesario, el tercer partido se jugará el domingo 27, desde las 19:30, en cancha de Unión de Villa Krause

Federación Sanjuanina de Patín

Primera División – Femenino

En la continuidad del Oficial Femenino 2024, este viernes 25 se jugarán los partidos de vuelta en la ronda de semifinales. Los encuentros comenzarán a las 21:30 horas.

Concepción Patín Club vs Social San Juan (Ida: 4-2)

Unión Vecinal de Trinidad vs Unión de Villa Krause (Vuelta: 2-1).

Primera División – Serie A1 – Masculino

Este jueves 24 se disputó la última fecha (18) de la ronda inicial, que corresponde al campeonato local en rama masculina. Los resultados fueron los siguientes:

Bancaria 5-4 Hispano

Lomas de Rivadavia 9-4 Unión de Villa Krause

Richet Zapata 3-6 Olimpia

Unión Vecinal de Trinidad 3-3 Valenciano

Estudiantil 4-7 Concepción Patín Club.