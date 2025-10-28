San Martín volverá al “Gambarte” con el grato recuerdo de su última visita ganadora Este domingo, el Verdinegro se jugará la Permanencia en La Bodega mendocina, recordando que ganó hace 20 años en esa cancha.

Será un Clásico Cuyano especial. Por todo lo que hay en juego, por todo lo que trae atrás. El Godoy Cruz-San Martín de este domingo a las 18,30 tiene presente, marca futuro y tiene pasado. Un pasado feliz para el Verdinegro que después de 20 años volverá a presentarse en el estadio Feliciano Gambarte, con el último antecendente en mano que marca victoria aquel 7 de mayo del 2005, por la Primera B Nacional de ese momento. Ese día, San Martín ganó por 3-1 con goles de Angel Puertas, Lucas Wilchez y Carlos Castilla. Una victoria enorme que posicionó al Verdinegro en la pelea grande.

En aquel plantel estaba César Monasterio en el arco, además de Sebastián Blazquez y Carlos Biasotti también como arqueros. En la defensa, Ale Schiapparelli, Gastón Stang, Cristian Verón, Maxi Kondratiuk, Fernando Ochoaizpur, Ruben Ceballos, Sergio Plaza y el Cano Gómez.

En el medio, Mario Pacheco, Juan Casado, Ernesto Fullana, Hernán Ferri, Nicolás Olmedo, Agustión González Tapia, Gustavo Arriola, entre otros. Y de atacantes, Uriel Pérez, Mauricio Piersimone y Carlos Castilla, entre otros.

En aquel Godoy Cruz estaban nombres que se consagraron luego como el arquero Diego Pozo, el volante Enzo Pérez y el delantero Franco Di Santo, conducidos por Juan Manuel Llop.

Ahora, El Tomba concretó su vuelta al Feliciano Gambarte en una competición oficial. Atrás quedaron esos interminables 20 años en los que estuvo alejado del calor que le brinda su hogar. La última vez que el pueblo bodeguero pudo alentar a su equipo en su casa fue el 18 de junio de 2005, en un empate sin goles ante Tiro Federal, por la segunda división del fútbol argentino, en aquel entonces llamada “Nacional B”.

Pero el dato agrio es que desde que volvió a jugar de local en el renovado estadio Feliciano Gambarte Godoy Cruz no ha podido ganar y solo ha marcado un gol, siendo una verdadera cuenta pendiente que tiene el Tomba frente a sus hinchas. En cinco partidos disputados en el reinaugurado escenario el Expreso perdió tres encuentros y empató dos, le hicieron 5 goles y solo pudo marcar a través de uno a través de Auzmendi.