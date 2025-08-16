Sassul-Sánchez y los ídolos del club, ganaron con ventaja y serán quienes manejen el destino de Desamparados El exfuncionario de Capital se impuso por amplia mayoría ante la lista de Nélson López. La Lista "Más Verde" obtuvo 155 votos de los 222 socios.

Finalmente este viernes se desarrollaron las Elecciones en el Club Sportivo Desamparados donde finalmente fue elegido Martín Sassul, por la Lista Más Verde, como nuevo presidente de la institución reemplazando a Augusto Pérez Garro. Acompañado por Raúl Sánchez como vicepresidente y los últimos ídolos del club: Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado, el exfuncionario de Capital tendrá la presidencia del club del Barrio Patricias Sanjuaninos durante los próximos dos años.

Tras la lectura y aprobación de los balances, se realizó la elección de las nuevas autoridades. Con las dos listas presentes “Más Verde” y “Todos x Desamparados” que encabezó Nélson López, la votación estuvo a cargo de los 222 socios.

Fue la lista liderada por la fórmula Sassul-Sánchez quien se impuso por amplia mayoría de votos, ya que en el conteo final fue de 155 a 67.

Martín Sassul es licenciado en Psicología, tiene 37 años y para dedicarse de lleno a la candidatura dejó su cargo de Director del ECO en la Municipalidad de la Capital. La nueva Comisión se puso como lema lograr en Desamparados estabilidad financiera, desarrollo deportivo, participación activa de los socios y transparencia en la gestión. Su vicepresidente Raúl Sánchez, tiene 63 años y vasta experiencia. Fue él quien presidió a Desamparados cuando lograron el ascenso al viejo Argentino A en el 2004.

Sin dudas para el hincha y socio, la esperanza se basa en la presencia en este proceso de futbolistas que llevan los colores en la sangre y que son considerados los ídolos contemporáneos del club: Silvio Prieto, Emanuel Guirado y Lucas Ceballos, además de Juan José Corzo y Martín Preziosa, entre otros. Ellos serán quienes desarrollen el proyecto deportivo integral que los tendrá al mando de toda el área deportiva del club.

“Ellos son los que saben de fútbol y son los que se harán cargo de esa área. No queremos más dirigentes que se metan en el vestuario, de eso se van a encargar ellos que supieron brillar no solo en nuestro club sino en equipos de nivel nacional”, comentó el presidente.

Estos futbolistas consagrados tanto en el fútbol provincial como nacional que quieren devolverle un granito de arena al club que los formó, fueron quienes impulsaron esta lista basada en ese proyecto deportivo para hacer del club del barrio Patricias un club modelo desde la escuelas de formación, las divisiones inferiores y los equipos de Primera.

Desamparados celebra tener nuevo presidente. La esperanza de sus hinchas está puesta en la nueva Comisión que les permita participación y transparencia apuntando -porqué no- a pelear por el ansiado ascenso de categoría que su historia reclama.