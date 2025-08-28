Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección: sin Correa ni Medina y con Messi de regreso El DT de la Albiceleste definió los 29 convocados para los duelos ante Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias. Lionel Messi vuelve tras su lesión, y hay sorpresas entre los elegidos. Facundo Medina y Ángel Correa quedaron fuera.

Lionel Scaloni oficializó este jueves la lista definitiva de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador. El entrenador dejó afuera a dos nombres de la nómina preliminar: el defensor Facundo Medina (Olympique de Marsella) y el delantero Ángel Correa (Pumas de México).

La lista final, compuesta por 29 futbolistas, fue publicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y marca el regreso de Lionel Messi, ya recuperado de su lesión en el Inter Miami. El capitán confirmó que el próximo jueves 4 de septiembre, ante Venezuela en el Estadio Monumental, será su último partido por Eliminatorias en territorio argentino.

Entre las novedades también se destacan las convocatorias del delantero José Manuel López (Palmeiras) y el mediocampista Alan Varela (Porto), quienes integran por primera vez una lista oficial de la Selección Mayor. Además, vuelve Marcos Acuña, ausente en las últimas fechas, mientras que Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y el propio Acuña serán los únicos representantes del fútbol argentino.

Por otra parte, jóvenes como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni siguen ganando terreno en el ciclo de Scaloni. En cambio, Enzo Fernández, expulsado en el empate ante Colombia, no figura en esta convocatoria.

Argentina, actual campeona del mundo, lidera las Eliminatorias con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil (25), mientras que Venezuela, próximo rival, pelea por el puesto de repechaje con 18 unidades.

La Albiceleste jugará el jueves 4 de septiembre a las 20:30 ante la Vinotinto en el estadio Monumental, y cerrará la doble fecha el martes 9, a las 20:00, frente a Ecuador en Guayaquil.

Lista completa de convocados por Scaloni:

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores:

Nahuel Molina

Cristian Romero

Leonardo Balerdi

Juan Foyth

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Gonzalo Montiel

Marcos Acuña

Julio Soler

Mediocampistas:

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Alan Varela

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Giuliano Simeone

Thiago Almada

Claudio Echeverri

Valentín Carboni

Delanteros:

José López

Nicolás González

Lionel Messi

Nicolás Paz

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Franco Mastantuono