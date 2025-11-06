Comenzaron las etapas de definiciones y así fueron los resultados de la cuarta jornada:
Estadio Aldo Cantoni
09:00 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 01)
Olimpia (ARG) 4-2 Corazonista Bogotá (COL)
11:45 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 01)
Thomas Bata (CHI) 7-3 Bancaria (ARG)
15:00 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 02)
Concepción (ARG) 7-4 Miguel León Prado (CHI)
17:45 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 01)
Casa D’Italia (ARG) 2-7 Hispano (ARG)
20:30 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 02)
Leonardo Murialdo (ARG) 1-5 Andes Talleres (ARG).
Cancha: Richet Zapata
09:00 horas – Senior Damas
IMPSA (ARG) 3-2 Barcelona Marruecos (CHI)
11:00 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 02)
Estudiantil San Miguel (CHI) 4-2 Recreativo Bochas Club (ARG)
16:30 horas – Senior Damas
Andes Talleres (ARG) 3-3 Club Patín Vilanova (CHI)
18:30 horas – Senior Damas
Independiente La Florida (CHI) 3-2 Concepción Patín Club (ARG)
20:30 horas – Senior Damas
Barcelona Marruecos (CHI) 1-3 Social San Juan (ARG).
Cancha: Estudiantil
09:00 horas – Senior Damas
Leonardo Murialdo (ARG) 2-4 San Jorge (CHI)
16:00 horas – Sub 19 Varones
Concepción (ARG) 9-0 Corazonista Bogotá (COL)
17:30 horas – Sub 19 Varones
IMPSA (ARG) 4-0 Miguel León Prado (CHI)
19:00 horas – Sub 19 Varones
Estudiantil (ARG) 5-0 Súper Patín (COL)
20:30 horas – Senior Damas
San Jorge (CHI) 4-1 San Martín (ARG).
Cancha: Bancaria
09:00 horas – Senior Damas
Social San Juan (ARG) 3-2 Unión Vecinal de Trinidad (ARG)
16:00 horas – Sub 19 Damas
IMPSA (ARG) 2-0 Thomas Bata (CHI)
17:30 horas – Sub 19 Damas
Pumas Cali (COL) 0-0 Aberastain (ARG)
19:00 horas – Sub 19 Damas
Concepción (ARG) 3-3 Independiente La Florida (CHI)
20:30 horas – Senior Damas
IMPSA (ARG) 6-1 Manizales (COL)
Cancha: Concepción Patín Club
09:00 horas – Senior Damas
San Martín (ARG) 0-3 Sindicato Empleados de Comercio (ARG)
16:00 horas – Sub 19 Varones
Banco Mendoza (ARG) 8-1 Independiente La Florida (CHI)
17:30 horas – Sub 19 Damas
Atlético Neuquén (ARG) 5-1 Barcelona Marruecos (CHI)
19:00 horas – Sub 19 Damas
Real Hockey Club (COL) 1-4 Huarpes (ARG)
20:30 horas – Senior Damas
Leonardo Murialdo (ARG) 5-1 Paraná (ARG).
Mirá cómo continúa el fixture del Panamericano
Estadio Aldo Cantoni
09:00 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 03)
IMPSA (ARG) vs. Ciudad de Buenos Aires (ARG)
11:45 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 03)
San Martín (ARG) vs. San Jorge (CHI)
14:30 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 04)
Centro Valenciano (ARG) vs. Red Star (CHI)
17:15 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 03)
Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs. Huracán de Buenos Aires (ARG)
20:00 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 04)
Richet Zapata (ARG) vs. Lomas de Rivadavia (ARG).
Cancha: Richet Zapata
09:00 horas – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 04)
Unión de Villa Krause (ARG) vs. Súper Patín (COL)
11:45 horas – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 04)
Concepción Patín Club (ARG) vs. Unión Vecinal de Trinidad (ARG)
15:00 horas – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 03)
Leonardo Murialdo (ARG) vs. Sindicato Empleados de Comercio (ARG)
17:30 horas – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 02)
Social San Juan (ARG) vs. IMPSA (ARG)
20:00 horas – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 01)
Independiente de La Florida (CHI) vs. San Jorge (CHI)
Cancha: Estudiantil
16:30 horas – Senior Damas – Cuadrangular (Plata 01)
Patín Club Vilanova (CHI) vs. Paraná Rowing Club (ARG)
18:30 horas – Senior Damas – Cuadrangular (Plata 02)
Andes Talleres (ARG) vs. Manizales Hockey Club (COL)
20:30 horas – Senior Damas – Triangular (Plata 02)
Aberastain (ARG) vs. San Martín (ARG).
Cancha: Bancaria
09:00 horas – Senior Damas – Triangular (Plata 01)
Aberastain (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)
11:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Plata)
FCM Rolling (COL) vs. Huracanes (COL)
14:00 horas – Sub 19 Damas – Triangular de 9° a 11°
Pumas Cali Hockey Club (COL) vs. Aberastain (ARG)
15:30 horas – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
IMPSA (ARG) vs. Orión (COL)
17:30 horas – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
Atlético Neuquén (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)
19:30 horas – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
Thomas Bata (CHI) vs. Huarpes (ARG)
21:30 horas – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
Barcelona Marruecos (CHI) vs. Independiente de La Florida (CHI)
Cancha: Concepción Patín Club
09:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Plata)
San Martín (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)
11:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Plata)
Miguel León Prado (CHI) vs. Súper Patín (COL)
13:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Plata)
Independiente de La Florida (CHI) vs. Corazonista Bogotá (COL)
15:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
Social San Juan (ARG) vs. Thomas Bata (CHI)
17:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
Olimpia (ARG) vs. Hispano (ARG)
19:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
IMPSA (ARG) vs. Estudiantil (ARG)
21:00 horas – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
Banco Mendoza (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)