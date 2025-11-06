Se conoció quién será el árbitro del Superclásico en la Bombonera Boca y River se enfrentarán el domingo a las 16:30 por la 15° fecha del Torneo Clausura, en un partido clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El bonaerense Nicolás Ramírez, encargado de dirigir la reciente final de la Copa Argentina que Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó por penales a Argentinos Juniors, será el encargado de dirigir el Superclásico del próximo domingo en la Bombonera, por la 15ta. fecha del Torneo Clausura.

Ramírez, de 38 años, internacional desde 2023, se impuso sobre los otros dos colegas que aspiraban al partido más trascendente del fútbol argentino, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, tras el análisis realizado por la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA.

El referí nacido en González Catán tuvo una actuación cuestionada por Independiente Rivadavia en la final de anoche en cancha de Instituto de Córdoba. El árbitro expulsó a dos jugadores del equipo mendocino, adicionó 12 minutos con el marcador 1-2 en contra para Argentinos e hizo repetir el cuarto penal de la Lepra en la tanda por un leve adelanto del arquero Gonzalo Marinelli.

Su actuación generó la ira del DT de Independiente, Alfredo Berti, quien antes de abandonar el campo de juego por su expulsión, le propinó duros insultos cara a cara.

Los antecedentes de Nicolás Ramírez en el Superclásico

Ramírez tendrá a su cargo un Superclásico por tercera vez en su carrera. Su debut en el partido más esperado se produjo a finales de 2024 en el partido que River le ganó a Boca de visitante por 1-0 con un gol de Manuel Lanzini.

En abril de 2025, volvió a dirigirlo en el Monumental y la victoria también quedó en poder del Millonario (2-1), con tantos de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono. Para Boca descontó Miguel Merentiel.

El equipo arbitral para el Superclásico en la Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

Estadio: Boca Juniors.

Hora de inicio: 16.30

TV: TNT Sports / ESPN Premium.